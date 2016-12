Lene Alexandra (35) flytter fra kjæresten

Livsstilsbloggeren omtaler seg selv som «ræva på kjærlighet og forhold». Nå flytter hun fra samboeren, men har ikke gjort det slutt.

Lene Alexandra Øien avslutter året med et langt blogginnlegg som oppsummerer året. VG skrev om henne sist i februar i 2015 da det ble kjent at hun var blitt sammen med personlig trener Henrik Aukland (24).

IVRIG BLOGGER: Lene Alexandra har sin egen blogg. Her er hun under Vixen Blog Awards tidligere i år. Foto: Frode Hansen , VG

– Henrik Aukland er min nye kjæreste. Han er personlig trener og coach. Jeg føler meg utrolig heldig som har funnet en med like stor lidenskap for selvutvikling og trening som meg, uttalte hun den gangen.

De to har også bodd sammen, men det er nå over. Det skriver Lene Alexandra i det åpenhjertige innlegget.

(..)Men er det noe jeg alltid er ræva på er det kjærlighet og forhold. Jeg lurer om dette er fordi jeg er livredd for å forplikte meg da jeg elsker min frihet. Kanskje er det pga min traumatiske fortid og dårlige erfaringer med menn? skriver hun og avslører altså at hun nå flytter ut :

I 2016 prøvde jeg meg som samboer og jeg starter 2017 med å flytte ut. Samboerskap er ikke noe for meg. Jeg skrev i boken min «Bra Nok!» at jeg var for 20% samboerskap om jeg ikke husker feil og etter å ha prøvd samboerskap er jeg vel enig med det jeg sa, skriver bloggeren.

Hun skriver også at hun aldri kunne klart å leve opp til «alle andres perfekte forhold» i sosiale medier.

«WOW! Jeg lurer om det faktisk eksisterer. Lever du slik? Da må jeg si Gratulerer! Når jeg ser fasader eller film gror det fram et lite håp inni meg at det jeg en gang drømte om finnes».

Øien ønsker ikke å kommentere innlegget ytterligere overfor VG. På spørsmål til hennes manager Marte Schei om forholdet er over svarer hun:

– Det er bare utflytting.

VG har foreløpig ikke fått noen kommentar fra Henrik Aukland.