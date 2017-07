Etterlyser Lady Gaga i Dr. Luke-sak

Produsenten vil ha Lady Gaga til å vitne i saken mot Kesha, og hevder hun unngår rettssalen.

I 2014 kom sangeren Kesha ut med alvorlige anklager mot produsenten Dr. Luke. Hun saksøkte ham for seksuelt misbruk, samt fysisk og psykisk mishandling over en lengre periode.

Det hele endte med at Kesha tapte rettssaken. Kort tid etter at Kesha saksøkte stjerneprodusenten, gikk han til motsøksmål. Han har hele veien nektet for anklagene.

Tekstmeldinger om misbruk

Kesha skal ha sendt en rekke tekstmeldinger om Dr. Luke til artistkollega og venninne Lady Gaga i 2013. Tekstmeldingene skal ha omhandlet det angivelige seksuelle misbruket, skriver Page Six.

Dr. Luke ønsker at Lady Gaga frigir tekstmeldingene og at hun møter i retten for å vitne.

Saken fortsetter under bildet.

SØKSMÅL: Kesha tapte søksmålet mot Lukasz Gottwald, bedre kjent som Dr. Luke. Han har gått til motsøksmål. Her er de sammen under Pop Music Awards i 2011. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Han skal tidligere i år ha mottatt fire sider med de nevnte tekstmeldingene, men de skal ha vært så heftig sensurert at det var vanskelig å få noen klar sammenheng ut av de.

– Hun har nektet å fjerne sensuren, og hevder det sensurerte materialet er irrelevant og adresserer «uspesifiserte, private saker», sier Dr. Lukes advokat til Page Six.

– Manipulerer sannheten

Dr. Luke skal også ha forsøkt å få Lady Gaga til å vitne i saken siden mars, men hun skal ha vært utilgjengelig på grunn av turné og filminnspilling.

Ifølge advokaten har de tilbudt seg å reise til lokasjoner Lady Gaga befinner seg, noe som har blitt avslått fra leiren hennes.

Nå ønsker Dr. Luke å be en dommer om å gi ordre om at Lady Gaga må møte opp i rettssalen.

Til Billboard gir en representant for Lady Gaga følgende uttalelse:

«Som Lady Gagas juridiske team vil presentere for retten, har hun gitt all relevant informasjon hun har og er et svært hjelpsomt vitne i prosessen. Dr. Lukes team forsøker å manipulere sannheten og trekke til seg presseoppmerksomhet til saken sin ved å overdrive Lady Gagas rolle og feilaktig anklage henne for å unngå rimelige forespørsler», står det.