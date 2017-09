La ut melding om at kong Harald er død

NTB sendte ut en feilaktig melding om at kongen er død og gjorde en sak tilgjengelig med den samme nyheten.

Det var tirsdag formiddag Norsk Telegrambyrå sendte ut en såkalt hastemelding, en tjeneste mange journalister abonnerer på, hvor det står: NTB trekker melding om at kongen er død.

På deres nettsider er det også lagt ut en artikkel, som åpenbart er en kladd, hvor det heter i ingressen:

«Norge er i sorg. Kong Harald V er død, xx år gammel. Kongen døde xxxx (dag/dato) (hjemme/sykehus el.l) klokken xxx»

Informasjonsrådgiver Sven Gjeruldsen ved slottet avkrefter NTB-meldingen.

– Det er ikke riktig. Kongen er i fin form, sier han noe lattermildt.

NTB beklager på det sterkeste det som har skjedd.

– Det er dessverre skjedd en høyst beklagelig glipp, og vi jobber nå med å finne årsaken til at dette kunne skje. Vi beklager på det aller sterkeste, sier nyhetsredaktør i NTB Ole Kristian Bjellaanes til VG, og legger til:



– Dette er sånt som ikke skal skje. Likevel har det skjedd og det er vi lei oss for.

Nyhetsredaktøren opplyser at de minuttene etter at meldingen ble sendt straks sendte ut en beskjed om at meldingen ikke medførte riktighet.

– Vårt håp er at dette ikke har vært publisert noe sted. Hvis det viser seg at ingen har publisert meldingen så er det en trøst, men kan selvfølgelig ikke gjøre skaden helt god igjen. Vi jobber for at våre systemer skal være sikre og at meldingene som går ut skal være riktige, sier Bjellaanes.

NTB har tatt kontakt med slottet for å beklage hendelsen.