VG-frilanser på prestisjeliste

VG-frilanser Kyrre Lien er to av fire nordmenn som har fått plass på magasinet Forbes' liste over nyskapende, unge, europeiske entreprenører.

Sammen med gründer Martin McGloin og Mondos kjøkkensjef Christian Pettersen, og Kyrre Gørvell-Dahl, bedre kjent som Kygo - er Lien å finne på hver sin «30 under 30» liste fra det anerkjente forretningsmagasinet, skriver Aftenposten.

VG-FRILANSER: Fotograf Kyrre Lien. Foto: Odin Jæger , VG

– Jeg fikk vite for en stund siden at jeg var blitt nominert til finalerunden av juryeringen, men at jeg havnet på lista kom som en stor overraskelse i går, sier Kyrre Lien til VG grytidlig tirsdag morgen.

Han har blant annet rapportert fra konfliker i Øst-Ukraina, Gaza og Myanmar, og Forbes påpeker Liens bruk av innovativ fototeknikk, som video med 360 graders vinkel.

– Jeg tror at det betyr at jeg som fotograf får litt mer pondus i møte med internasjonale medieorganisasjoner, og ikke minst at en får anerkjennelse for det arbeidet en gjør. Det vil nok gjøre at en kan forme arbeidshverdagen i enda større grad enn jeg gjør i dag, og gjøre flere av de historiene jeg brenner for, sier Lien.

For Europa lager Forbes ti lister i ulike kategorier, slik at til sammen 300 unge entreprenører blir løftet fram.

Vant årets bilde i 2015: Sterk uenighet

OGSÅ PÅ LISTA: Kyrre Gørvell-Dahl, bedre kjent som Kygo. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

I fjor vant Lien prisen for «årets nyhetsvideo» med VGTV-dokumentar om kreftsyke Alkeo. Han er også mannen bak prosjektet «Nettkrigerne», hvor han blant annet møtte den nå dømte frisøren Merete Hodne.

– Det er mye journalistikk som lages i dag, både i Norge og internasjonalt, som er for gammeldags og overfladisk til å nå igjennom i dagens mediebilde. Det er så mye informasjon som skal ut. Jeg tror det er viktig å prøve ut nye fortellerteknikker, for eksempel større interaktive reportasjer som engasjerer lesere, sier Lien til NTB.