squadgoals: Kygo og Selena Gomez festet sammen på Grammy-utdelingen

De to artistene ser ut til å ha en god tone.

I natt festet verdens musikkelite i Los Angeles under den årlige Grammy-utdelingen. Adele gjorde storeslem, mens Beyoncé fikk sosiale medier til å koke med sin gullbelagte opptreden.

På etterfesten var det imidlertid et kjent fjes å se - nemlig hele Norges kjæledegge Kygo.

På et Snapchatbilde det norske nettstedet 730.no har fått tak i, sendt fra Kygos konto, poserer han sammen med ingen ringere enn den amerikanske superstjernen Selena Gomez - dama i verden med flest følgere på Instagram.

Låtsamarbeid

At de to stjernene har blitt bedre kjent den siste tiden kommer ikke som noen overraskelse. De skal nemlig gi ut låt sammen, noe de gjorde kjent forrige uke.

For bare noen dager siden la Kygo ut en bitteliten smakebit av hva vi har i vente. I dag har Selena postet et bilde til sine over 110 millioner følgere av Kygo og henne selv med teksten «torsdag»

Turbulent år for Gomez

Det siste året har vært tøft for Gomez, som måtte avbryte sin verdensturné som følge av sykdom. Under American Music Awards i november takket hun for prisen «Favourite female artist» ved å snakke om sine personlige problemer.

Selena Gomez var kjæreste med Justin Bieber i flere år, men paret gikk fra hverandre og har i ettertid havnet i munnhuggeri med hverandre på sosiale medier.

Nå ser det imidlertid ut til at Gomez har funnet lykken på ny, denne gangen med artisten The Weeknd, som frem til nylig var sammen med modellen Bella Hadid, lillesøsteren til Gigi Hadid.

Kygo fikk forøvrig i oppdrag å remixe The Weeknds megahit «Starboy» i høst.