Kygo-dokumentar: Forlokkende egenreklame

Kygos egenproduserte dokumentar gjør det lettere å heie på ham.

MUSIKKDOKUMENTAR

«KYGO: Stole The Show»

Uansett om man liker musikken hans eller ikke, er Kygos akselererte reise fra gutterommet til stjernesfæren en forlokkende historie.

«Kygo: Stole The Show» er en stort sett ensidig formidling av Kygos karriere, den er tross alt produsert av mannen selv. Så dette grenser mer til egenreklame enn ordentlig dokumentar.

Det gjør den likevel ikke verdiløs. Tvert om! Man får et større innblikk i hva som skjuler seg bak den beskjedne bergenseren enn det man både har fått gjennom tidligere intervjuer og selve musikken.

Det er mange plaprende hoder her, og både samtalene med Bono og DJ Steve Aoki er uviktige - men betraktningene til andre EDM-kollegaer, som Martin Garrix, Felix Jaehn og den australske surferklisjeen Thomas Jack, virker genuine Det er dessuten vanskelig å være uenig i deres hinting til at trophouse er døende og at det er på tide å ta det et skritt videre. Utover det, er det den premissleverende DJ-en Pete Tong som har det mest nøkterne nedbrekket av den bergenske sensasjonen.

Kjersti Gjerde, Kygos mor, sier at det hun er mest stolt over av sønnens bragder, er at han ikke har latt sirkuset av suksess påvirke den han er. Filmen underbygger dette, da Kyrre ikke virker i det minste affektert av pallplasseringenene, og fortsatt fremstår som en ydmyk og ganske ålreit type.

Utenom den smått absurde «We’re gonna soundcheck Shaggy now»-situasjonen, er høydepunktet dynamikken mellom hovedmannen og den gjøglete og i overkant utadvente manageren Myles Shear. Det kommer best fram når de besøker åstedet til Kygos første DJ-sett noensinne og mimrer til da han spilte eksklusivt for 150 tilskuere i Paris. Spørsmålet mange i bransjen stiller seg, nemlig «hvordan orker Kygo å jobbe med denne gjøken?», får et slags svar.

Derfra leder det til New York med nesten 13 000 tilskuere. Innledningsvis nevner Myles at Barclays Centre-konserten skal ha en kapasitet på 15 000, så hvorfor han omtaler 12 700 betalende gjester som utsolgt får vi ingen forklaring på. Men konsertbiten er egentlig det minst interessante ved denne filmen.

I disse dager er det som regel et tegn på at karrierens klimaks er forbi når artister er aktuelle med en «dokumentar». Bare se til Justice, Swedish House Mafia, One Direction eller Katy Perry.

«Kygo: Stole The Show» får deg faktisk til å håpe at dette ikke gjelder Kyrre.

