Kjente kvinner marsjerte mot Trump

Under gårsdagen protest i Washington D.C stilte en rekke kvinnelige kjendiser opp for å demonstrere.

I byer over hele verden tok kvinner og menn seg ut i gatene for å demonstrere og marsjere for kvinner, homofile og transkjønnedes rettigheter, immigrasjons-reform, likestilling og klimautfordringer. I hovedstaden samlet mer enn en halv million mennesker seg, melder Daily Mail.

Kjente kvinner som Madonna, Alicia Keys, Scarlett Johansen, Amy Schumer, Ashley Judd og Natalie Portman holdt sterke taler under demonstrasjonen.

– La oss fortsette å ære alt som er vakkert ved femininitet. Vi er mødre. Vi er givere. Vi er kunstnere. Vi er aktivister. Vi er entreprenører, leger og ledere av industri og teknologi. Vårt potensial er ustoppelig. Vi vil reise oss, sa Alicia Keys i en inspirerende tale før hun sang en av sine mest kjente sanger, Girl on Fire.

Madonna møtte uventet opp og fikk med seg folkemengden på slagordet "Vi velger kjærlighet" før hun sang en rekke sanger, blant annet Express Yourself og Human Nature.

– Velkommen til revolusjonen av kjærlighet. Til å være rebeller og som kvinner fornekte å akseptere en ny tid av tyranni, sa Madonna og tydde til en rekke grove ord underveis.

Hennes uventede banneord i talen klarte å skape panikk for CNN og MSNBC som kuttet henne halvveis i talen på direktesendt TV, skriver Rolling Stones.

Skuespillerinnen Scarlett Johansson holdt en roligere og mer samlet tale.

– President Trump, jeg stemte ikke på deg. Når det er sagt, så respekterer jeg at du er vår valgte president, og jeg vil prøve å støtte deg. Men først må jeg spørre deg om å støtte meg, sa Johansson og var tydelig rørt over oppmøtet.

Støttet på hver sin måte



Natalie Portman holdt en tale på vegne av seg selv og sitt ufødte barn og takket Donald Trump for å starte en revolusjon.

– Vi må ta inspirasjon fra naturen og huske at vi holder på mysteriet med selve livet, og at hver eneste mulighet ligger innen rekkevidde. Vi må kreve frihet fra frykt over kroppene våre og ta kontroll selv, sa skuespillerinnen.

Andre kjendiser som deltok på demonstrasjonen var Miley Cyrus, Katy Perry, Chrissy Teigen, Brie Larson, Cynthia Nixon, Charlize Theron, Helen Mirren, Pink, America Ferrera, Evan Rachel Wood, Blake Lively, Ariana Grande, Felicity Huffman, Julia Roberts, Cher og Emma Watson.

Noen kjendiser som ikke var tilstede støttet kvinnemarsjen på sosiale medier. Superstjerne Taylor Swift twitret til sine 83 millioner følgere med denne beskjeden:

Modellen Bella Hadid postet et bilde på Instagram og skrev at hun var stolt av alle kvinnene som deltok i byen hun ble født:

Rachel Zoe postet et bilde av samme demonstrasjon som Hadid for å støtte kvinnemarsjen. Ifølge Dailymail viser bildet en demonstrasjon fra 1995 som het Million Man March, en protest hvor en million afroamerikanere kjempet for sine sivile rettigheter.

Den politiske demonstrasjonen i hovedstaden i går ble en av de største dagsprotestene i USAs historie med 408 marsjer rapportert i USA og 168 i andre land, ifølge The Guardian.