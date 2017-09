Kunstanmeldelse Anja Bjørshol, Ari Behn og Espen Bjørshol: «Tre søsken» – Familiens ytterkanter

MOSS (VG) Hvis du er nysgjerrig på Ari Behns malerier kan du ta turen til barndomsbyen hans. Bonus og gevinst er kunsten til søsknene hans.

Kunst:

«Tre søsken – Anja Bjørshol, Ari Behn, Espen Bjørshol»

Moss kunstforening, 2/9 – 1/10

Ari Behn (f. 1972) tok sin mors navn da han sendte manuset for novellesamlingen «Trist som faen» inn til forlaget. De yngre søsknene Anja (f. 1974) og Espen (f. 1978) Bjørshol bærer farens navn. Alle tre har kunstnerisk talent, og nå har de funnet sammen og viser utstilling i barndomsbyens gamle bibliotek.

Utstillingen i Moss kunstforening spriker i tre veldig ulike retninger. Ari Behns malerier er ekspressive og kaotiske fargeeksplosjoner som balanseres av en vegg med grafiske trykk og et stort bord med ulike memorabilia fra hans kunstnerkarriere. Anja Bjørshol viser en stor, materialbasert installasjon der objektene på gulvet balanseres av skisseaktige arbeider på papir, i rammer på veggene. Espen Bjørshol viser også en installasjon, men han beveger seg mer over i det immaterielle og mangfoldiggjør visuelle uttrykk for en langvarig tanke- og læreprosess.

INSTALLASJON: Anja Bjørshols installasjon har poetisk nerve. Det er den VGs anmelder vil huske når utstillingen er ferdig. Foto: Anja Bjørshols

Det innebærer at veggene er fylt med cirka 1200 papirark (av totalt rundt 2000) med matematiske utregninger fra tiden han som voksen mann brukte på å arbeide seg gjennom skolens matematikkpensum opp til universitetsnivå. Han lider av dyskalkuli, tallblindhet, noe som kom på toppen av at han sluttet å vokse på barneskolen. Han har bearbeidet problemene gjennom kunsten, og viser sprøyten med veksthormoner i et kar på en pidestall. Dette er konseptkunst på avansert nivå.

At han også viser floppydisken med Ari Behns originalmanus til «Trist som faen» gir installasjonen en familiær piff. Der har han klusset over sitt opprinnelige navn, Ari Michael Bjørshol, og skrevet Ari Behn med raske bokstaver.

Espen Bjørshols installasjon er fin på en sær måte, men den har størst verdi som kuriosa og personlig historiefortelling. At han er en av få norske kunstnere som er inkludert i Museum of Modern Art/MoMAs samling i New York (med en reklamefilm) gir ikke dette verket større tyngde. Det har heller ikke gjort ham til kjendis i Norge. I den konkurransen stiller storebror Ari Behn mye sterkere.

2013: Ari Behn stilte ut bilder på Geilo i 2013. Her står han foran bildet «Keep calm and carry on». Foto: Espen Braata , VG

Siden debuten som billedkunstner i 2013 har Ari Behn utviklet billedspråket mot en enda råere og mer ekspressiv stil. Selv om fargevalgene er blitt litt sikrere gjennom disse årene, strekker den tekniske utførelsen fortsatt ikke til. Det er noe grunnleggende barnslig over motivene. Med litt godvilje kan de minne om Jean-Michel Basquiat. Men når han legger utklipp med Francis Bacon på bordet med memorabilia viser han til et forbilde som han ikke når til knærne en gang.

Subtilitet har aldri vært blant billedkunstneren Ari Behns egenskaper. Hovedmotivet er to familieportretter der hans eget kontrafei er hvisket ut og strøket over i det ene bildet. De bærer titlene «Go» og «Gone». Det er liten tvil om at Ari Behns bilder har hatt en terapeutisk funksjon. Derfra til å skape billedkunst av betydning er det fortsatt lang vei.

Heldigvis for utstillingen og publikum presenterer Anja Bjørshol hel ved. Hun er den fullbefarne kunstneren av de tre. Hennes installasjon øker anmeldelsens terningverdi fordi den har en poetisk nerve. Hun setter sammen objekter med lav materiell verdi i konstellasjoner som lader dem med mening. Blant materialene finner vi tomme lerreter, neonfarget hår i glasskolber, glassplater oppetter veggene, kobberrør, plastslanger og blindrammer: Enkelte kan oppleve at installasjonen og dens objekter er vanskelig å forstå. Men så er det kanskje heller ikke meningen at den skal forstås? Installasjonens stillferdighet tiltaler meg. Dette er kunst som skal sanses. Makter du det er det denne installasjonen som vil vokse i minnet.

LARS ELTON