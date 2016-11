Munch-maleri solgt for 456 millioner kroner

Det ikoniske maleriet «Pikene på broen» gikk under hammeren i New York.

Blant verker av Henri Matisse, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Marc Chagall og Marcel Duchamp, var det 1902-versjonen av maleriet til Edvard Munch som var den store attraksjonen på Sotheby's-auksjonen natt til tirsdag norsk tid.

Slo ikke «Skrik»-rekord

Maleriet ble solgt for 54,5 millioner dollar – omtrent 456 millioner kroner, og gikk dermed for mer enn den estimerte prisen på 416 millioner kroner.

– Estimatet kan synes absurd for uinnvidde, men plasserer nok en gang Munch i det absolutte toppsjiktet internasjonalt når det gjelder kunstpriser, sa Munch-ekspert, Hans Richard Elgheim, fra Grev Wedels plass Auksjoner, til VG forrige uke.

Til tross for den svimlende prisen, er «Pikene på broen» bare halvparten så dyrt som Munchs mest berømte bilde. I 2012 ble en versjon av «Skrik» solgt for 119,9 millioner dollar av samme auksjonshus i samme by.

Tolv versjoner

Munch malte tolv ulike versjoner av «Pikene på broen» med samme motiv fra Åsgårdstrand, men skiftende kvinnegrupper.

Den første og mest kjente versjonen, med tre piker som lener seg mot rekkverket på en bro foran et herskapshus med et stort tre, kom i 1901.

1902-versjonen, med en gruppe kvinner som står i en sirkel og snakker sammen, ble først brakt til USA av industrimagnaten og samleren Norton Simon i 1960.

Maleriet har vært stilt ut flere steder, blant annet i Londons Tate Modern og New Yorks Guggenheim.

Kilde: VG/NTB