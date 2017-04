Full skulptur-krangel i New York

Kunstneren bak den kjente «Charging Bull»-statuen på Manhattan i New York er i harnisk etter at en feministisk skulptur har gitt oksen utfordring.

Skulptør Arturo Di Modica reagerer kraftig på at den ikoniske oksestatuen hans som ble reist på Wall Street i 1987 nå blir utfordret av en ny statue.

Den nye skulpturen av «Den fryktløse jenta» som står i vinden med knyttede never hvilende mot hoftene, ble satt opp i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Statuen er et midlertidig monument som skal oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street.

Di Modica mener imidlertid at jenta har endret hele budskapet det tredve år gamle arbeidet hans var ment til å gi, og at skulpturen krenker hans rettigheter som kunstner. Han vil ha den nye skulpturen fjernet.

FJERNET: Arturo Di Modica vil ha den nye skulpturen fjernet. Her sammen med sin advokat Norman Siegel (t.h.). Foto: Craig Ruttle , AP

På en pressekonferanse sa skulptøren at han så sin okse-statue som et symbol på frihet, verdensfred, styrke og kjærlighet da han lagde den.

Nå mener Di Modica at «den fryktløse jenta» har gjort at man istedenfor får en negativ oppfatning av oksen.

– En nødvendig skulptur



Den nye statuen som dukket opp 8. mars skulle i utgangspunktet bare stå der frem til 2. april, men nå har borgermesteren i New York, Bill de Blasio, gått inn for å la skulpturen bli stående til mars neste år.

De Blasio har blant annet tvitret at «menn som ikke liker at kvinner tar opp plass er grunnen til at vi trenger den fryktløse jenta».

Nå stiller Di Modicas advokat spørsmål ved prosessen.

– Hvordan foregikk denne prosessen, og bør tillatelsen trekkes tilbake, spurte advokat Norman Siegel i et intervju onsdag, ifølge Reuters.

PÅ SIN PLASS: Borgermester i New York Bill de Blasio poserer med den nye populære skulpturen på Manhattan. Foto: Bebeto Matthews , AP

Kommersielle interesser

Siegel mener den nye skulpturen blant annet skaper trøbbel for Di Modicas opphavsrett.

– Han burde i det minste ha blitt spurt. Det ble han aldri, sier Siegel.

Advokaten peker også på det står kommersielle interesser bak den nye skulpturen. State Street Global Advisors, et datterselskap av selskapet State Street Corp, har nemlig finansiert den feministiske skulpturen.

Ifølge The Guardian sier selskapet selv at de finansierte prosjektet for å rette oppmerksomheten mot behovet for flere kvinner i lederstillinger.

Selskapet peker på at 25 prosent av de største 3.000 amerikanske selskapene ikke har et eneste kvinnelig styremedlem.

Advokat Siegel mener derimot at intensjonen var en annen.

– Dette har de gjort av kommersielle grunner, hevder advokaten. Siegel legger til at skulpturen i utgangspunktet hadde en plakett som refererte til det børsnoterte fondet «SHE», som investerer i selskaper med kvinner i topplederposisjoner, og at denne plaketten har blitt fjernet i senere tid.

–Det at de har fjernet plaketten i ettertid viser at den kanskje aldri skulle vært der i utgangspunktet.

Siegel sier han håper han slipper å ta saken til retten og at hans klient heller ønsker å forhandle.

Skulptøren bak «Den fryktløse jenta», Kristen Visbal, sier til New York Post at hun har sympati med Di Modica.

–Stakkars Arturo. Oksen er flott, og fantastisk kunst. Samtidig er det slik at verden forandrer seg, sier hun til avisen.