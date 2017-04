Kunstneren Frans Widerberg er død, 82 år gammel. Det bekrefter familien til NRK.

Ifølge NRK døde maler og grafiker Frans Widerberg i sitt eget hjem fredag, etter kort tids sykeleie.

Widerberg var 82 år, og ville fylt 83 i morgen.

Frans Widerberg regnes som en av Norges fremste kunstnere, og han er kjent for sine særegne verk i rødt, gult og blått med motiver som høye hester, svevende mennesker og glitrende stjernehimler.

I 2008 ble kunstneren rammet av hjerneslag som gjorde at han ble delvis lam i sin høyre malehånd. Han fikk visse tale- og motorikkproblemer og sluttet å male i store formater.

– Jeg klarte ikke å snakke skikkelig, så derfor har jeg måttet lære meg opp på nytt. Å puste bedre måtte jeg også trene på, så jeg fikk et vannglass med sugerør for å blåse i vannet og trene opp pusten igjen, sa Widerberg til VG i et intervju etter sykdommen.

HAR GÅTT BORT: Frans Widerberg, her avbildet i 2010. Foto: Trond Solberg , VG

Han trente seg opp, brukte timesvis på en tredemølle på glassverandaen hjemme mens han leste høyt for seg selv for å trene opp taleevnen igjen. To år senere var han i form til å håndkolorere gamle sorthvite trykk og ha ny utstilling.

– Etter slaget klarte jeg ikke å styre hånden. Mestret den rett og slett ikke. Og nevrologen min sa at det eneste som nytter er trening, trening, trening, så derfor har håndkoloreringen av de gamle trykkene vært viktig for meg. Vise for meg selv at jeg i hvert fall mestrer noe, sa han til VG i 2010.

Murermestersønn



Widerberg var murermestersønn og startet i sin tid i murerlære, men ga seg etter et halvt år. I 1953 begynte han på Boklinjen ved Statens Kunst- og Håndverksskole. Han gikk også på Goldsmith's College School of Art i London.

Frans Widerberg Født i Oslo 8. april 1934. Maler og grafiker. Sønn av Ingrid Christine Blom og murmester Nicolai Magnus Widerberg. Døpenavnet var Frantz Gustav. I 1960 giftet han seg med Aasa Brækka, som også var elev ved Statens Kunstakademi. Har to sønner, Nicolaus «Nico» som er billedkunstner og Thomas Widerberg som er fotograf og komponist. Widerberg regnes som en av Norges fremste grafikere og malere. Hans kunst er karakterisert som nyfigurativ, en bølge som opponerte mot modernismen på 1960-tallet, der også Bjørn Ransve og Odd Nerdrum var med.

I 1956 var han militærnekter og avtjente siviltjeneste i Bergen før han året etter begynte ved Statens Kunstakademi i Oslo.

I 1963 blir han kjøpt inn av Nasjonalgalleriet. Han får Grafikerprisen i 1965 og får sitt første store gjennombrudd med maleriutstilling i Kunstnerforbundet. Han vekker også oppsikt på Høstutstillingen etter å ha blitt refusert i mange år.

I 1985 kjøpte familien et flott, stort murhus for et par millioner. Da hadde Widerberg lenge vært en kunstner som ikke bare hadde ledet et opprør mot den nonfigurative kunsten. Han hadde også funnet sin helt egne særegne stil, som spraket av ildfulle farger. Også det gjorde ham til en folkekjær kunstner.

Men Widerberg selv har sagt at det var skrinne kår i starten:

– Vi fikk jo barn mens vi studerte, sønnen vår Nico, i 1960. Samme år giftet vi oss. Bodde på et loft i Gabels gate. Det var forferdelig. Da var vi fattige. Det var den tiden vi tok trikken. Det er ikke tull, sa han til VG i 2010.