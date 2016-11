Auksjonerer bort Edvard Munch til 416 millioner

Sotheby's i New York auksjonerer mandag bort «Pikene på broen» av Edvard Munch (1863-1944) med en utropspris på 50 millioner dollar - drøyt 416 millioner kroner.

Klokken 19:00 lokal tid i New York åpner dørene til auksjonen som fokuserer på impresjonisme og moderne kunst.

I katalogen finnes verker av Henri Matisse, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Marc Chagall og Marcel Duchamp, men det er 1902-versjonen av «Pikene på broen» av Edvard Munch som er kveldens store attraksjon.

Sotheby's pris-estimat: 50 millioner dollar – rundt 416 millioner kroner.

– Det er et ikonisk motiv, konstaterer Munch-ekspert, Hans Richard Elgheim, fra Grev Wedels plass Auksjoner.

– Estimatet kan synes absurd for uinnvidde, men plasserer nok en gang Munch i det absolutte toppsjiktet internasjonalt når det gjelder kunstpriser, tilføyer Elgheim.

SATTE REKORD: Sotheby's-visning av Edvard Munchs «Skrik» i London foran auksjonen i New York 2012. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Malte 12 versjoner



Munch malte tolv ulike versjoner av «Pikene på broen» med samme motiv fra Åsgårdstrand, men skiftende kvinnegrupper.

Den første og mest kjente versjonen, med tre piker som lener seg mot rekkverket på en bro foran et herskapshus med et stort tre og fullmåne i en lys sommernatt, kom i 1901.

1902-versjonen, med en gruppe kvinner som står i en sirkel og snakker sammen, ble først brakt til USA av industrimagnaten og samleren Norton Simon i 1960. Maleriet har vært stilt ut flere steder, blant annet i Londons Tate Modern og New Yorks Guggenheim.

Dagens innehaver, som nå ønsker å auksjonere bort 1902-versjonen, er en anonym samler som i 2008 betalte 30,8 millioner dollar for maleriet på Sotheby's.

Av katalogen fremkommer det at auksjonshuset har garantert selgeren en ukjent minstepris og funnet en kjøper som har gitt et ugjenkallelig bud. Det betyr at maleriets eier er garantert et salg, om det ikke skulle komme inn flere bud.

Slik unngår selgeren at denne versjonen av «Pikene på broen» ikke blir brennmerket i kunstmarkedet.

Tilhører Olsen-familien?



Et annet Munch-maleri, «Ung kvinne på verandaen» fra 1924, er også til salgs under samme auksjon med en utropspris på mellom 2,5 og 3,5 millioner dollar – altså 20 til 29 millioner kroner.

«Ung kvinne på verandaen» ble solgt første gang i 1925 til kunstmuseet Alte Pinakothek i München.

I 1933 bestilte Adolf Hitler en såkalt kunstrapport. Munch var blant 112 kunstnere som havnet i kategorien «Entartete Kunst» (degenerert kunst). Mer enn 16.000 kunstverk ble inndratt, hvorav 82 arbeider av Munch og «Ung kvinne på verandaen» var ett av dem.

I 1939 ble bildet solgt til Harald Holst Halvorsens Kunsthandel i Oslo for 350 tyske riksmark (tilsvarte den gang 87 dollar). Skipsreder Thomas Olsen (1897-1969), faren til Fred. og Petter Olsen, kjøpte «Ung kvinne på verandaen» samme år og sikret dermed bildet en plass i kunsthistorien.

Av auksjonskatalogen til Sotheby's fremgår det at Munch-verket fortsatt er i familiens eie.

Ikke utstilt på 37 år



Den unge kvinnen på verandaen var Birgit Prestøe, en av Munchs mest benyttede modeller. Maleriet har ikke vært utstilt siden 1979, altså for 37 år siden.

Elgheim utelukker ikke at det endelige tilslaget på Sotheby's-auksjonen kan komme til å bli høyere.

– Dette er ikke et veldig kjent Munch-maleri, men det finnes få malerier av ham i markedet til enhver tid. Bildet har ikke vært til salgs i det åpne markedet siden 1930-tallet. Det har heller ikke vært stilt ut på snart 40 år. Modellen er kjent. Bildet har en interessant historie. Dette er positive faktorer i auksjonssammenheng, mener Hans Richard Elgheim, som ikke ønsker å spekulere i hvem som eier bildet.