Aftenposten-redaktør tordner mot Ulrikke Falch-aksjon: – Tullekampanje

Trine Eilertsen irriterer seg kraftig over «Skam»-stjernen Ulrikke Falchs instagram-kampanje, som hun mener reduserer jenter og kvinner til kropp atter en gang.

Sammen med Susanne Kaluza startet Ulrikke Falch kampanjen «postitgeriljaen» denne uken. Her er poenget å bekjempe kroppspress blant unge ved å minne om at man er bra nok som man er ved å henge opp postit-lapper med oppmuntrende beskjeder.

De to har fått mange positive tilbakemeldinger. Men ikke alle har latt seg rive med av kampanjen. Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen går hardt ut mot kampanjen i denne ukens utgave av podkasten «Aftenpodden».

Hun er opprørt over at Dagsrevyen lagde en stor sak på kampanjen som hun mener «nok en gang handler om å redusere kvinner og jenter til kropp».

HAR STARTET KAMPANJE: Susanne Kaluza og Ulrikke Falch står bak #postitgerilijaen på sosiale medier. Foto: Privat

Hvis jeg kommer ut på badet her og det står «du er fin uten sminke» fra denne postitgeriljaen, vil jeg sette fyr på den i ren provokasjon. Og jeg vil ha en svart lapp der det står takk for at jeg lærte noe av deg i møtet i dag, takk for at du sa fra om det og det, du er dyktig i jobben din, sier Eilertsen i podkasten.

– Må det handle om kropp og sminke? Vi må slutte, vi må slutte. Vi må gjøre oss til noe mer enn dette, disse damene?

Hennes medprogramleder Sarah Sørheim innvender og lurer på om det er feil å snakke om utseende når det er det som er fokus.

Eilertsen svarer:

– Vi kommer ikke lenger. Er det sånn at et problem som forsvinner om vi bare snakker mer om det? Det er det ene, og vi snakker om det hele tiden. Men når du først skal lage en kampanje, må de post it lappene også det minne meg om hvis jeg går ut til et speil her og det står du er fin uten sminke for eksempel. Hva er vitsen med det? Drit i det. Hvorfor må noen se på hvordan jeg ser ut. Kan de ikke holde på med sitt. Stopp, slutt!

Ulrikke Falch har hørt på podkasten etter at VG konfronterte henne med kritikken.

– Prosjektet går ut på at vi oppfordrer folk til å løfte hverandre. Vi tror det er behov for en mer åpen samtale rundt egenverdi og selvfølelse, spesielt blant barn og unge. Selvhat og negativt selvbilde er ikke kjønnsbetinget, og aksjonen retter seg mot både gutter og jenter.

Hun ønsker ikke å kommentere kritikken fra Eilertsen ytterligere.

