Mette-Marit i sterkt møte med salmedikter: – Haakon, kan du gi meg et lommetørkle?

DYPVÅG KIRKE (VG) Det ble et sterkt møte mellom kronprinsesse Mette-Marit og 87 år gamle Svein Ellingsen – salmedikteren som kronprinsparet har brukt både i sitt eget bryllup og flere familiebegivenheter.

Et av høydepunktene under årets litteraturtog for kronprinsesse Mette-Marit er nettopp dette møtet i Dypvåg kirke utenfor Tvedestrand.

– Svein Ellingsen er vår viktigste salmedikter, og nå er han blitt 87 år. Vi brukte to av hans salmer i vårt eget bryllup, og han har betydd veldig mye for meg i livet mitt. Vi har også brukt hans salmer i de fleste store familieanledninger, og jeg er glad for at vi får denne kvelden sammen, fortalte kronprinsessen tidligere på torsdagen – under en vandring i bokbyen Tvedestrand – der hun blant annet fikk sikret seg en av Ragnar Hovlands romaner i et av byens syv antikvariater.

Måtte tørke tårene

Litteraturtoget er kronprinsesse Mette-Marits initiativ og ikke noe kronprins Haakon pleier å delta på, men i kveld møtte også han opp for å overvære samtalen mellom salmedikteren og kronprinsessen.

Kvelden ble innledet med allsang av «Vi rekker våre hender frem». Den og «Noen må våke» er begge skrevet av Svein Ellingsen og ble brukt under kronprinsparets bryllup. Den gangen ble det sett på som originalt og et uvanlig valg av salmer i et bryllup – siden begge sangene handler om lidelse og om å trøste dem som har det vondt.

– Salmene er et sted å hvile og et sted å komme hjem til, sa Mette-Marit gråtkvalt, og fulgte opp med at hun vet at hun ikke er alene om det.

Kronprinsen og kronprinsessen vekslet flere blikk og smilte varmt til hverandre underveis.

Mette-Marit introduserte deretter Ellingsens egen favorittsalme – «Alt står i Guds faderhånd», som er skrevet av N.F.S. Grundtvig og Ivar Widéen.

Ved salmens slutt, bryter Mette-Marit sammen og utbryter:

– Haakon, kan du gi meg et lommetørkle? Jeg tror vi må avbryte, lergråter hun og får et lommetørkle av sin mann.

– Dette er en stor kveld i mitt liv, sier kronprinsessen henvendt til Ellingsen.

RØRENDE MØTE: Kronprinsesse Mette-Marit møtte samledikter Svein Ellingsen i Dypvåg kirke i forbindelse med Litteraturtoget 2017. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Måtte forsvare «kontroversielle» salmer

Mette-Marit forteller åpenhjertig for den fullsatte kirken at hun og kronprins Haakon måtte inn på teppet til biskop Gunnar Stålsett å forsvare valget av salmene i forkant av bryllupet.

– Vi hadde en samtale med Stålsett, og han sa vi hadde valgt for mange salmer om det mellommenneskelige, og kanskje burde velge flere der Gud sto mer sentralt, forteller Mette-Marit og prater med Ellingsen om at det mellommenneskelige nettopp har vært viktig i hans salmer – og at dette har vært litt kontroversielt.

Ellingsen sier:

– Det er ikke et sted i Det Nye Testamentet at Gud nevnes uten at også det mellommenneskelige nevnes.

På spørsmål fra kronprinsessen forteller Ellingsen at han startet som salmedikter i 1955 og leste salmer allerede før han begynte på skolen.

– Det viktigste for en salmedikter er å få masse stipender, sa han spøkefullt og henviste til at det ikke er en særlig lønnsom bransje.

Opplever kirken som et fristed

Mette-Marit takker Haakon for at han er til stede under dagens salmemøte. Hun må stadig tørke tårene og det er tydelig at møtet med Ellingsen er sterkt for henne.

– Setningen «Herre, du bor i mørke» betyr mye for meg og i det daglige livet, forteller kronprinsessen og sier at kirken er et sted hvor hun kan være seg selv og leve i Guds nåde.

Hun nevner spesielt at det å gå i Tøyenkirken på onsdager er et fristed for henne.



– Tenker du at vi som er troende har et ekstra ansvar for å ta vare på jorden, spør hun Ellingsen.

Han svarer at det bør ligge i bevisstheten, og da Mette-Marit spør ham om hva livet har lært ham, svarer den 87 år gamle dikteren og kunstneren:

– Da vil jeg sitere en salmelinje: «Tålmodighet behøves». Disse to ordene beskriver godt hva livet og livets utfordringer har lært meg, sier Ellingensen.

Sang i Mette-Marits 40-årslag

Sanger Solveig Slettahjell fremførte flere av Ellingsens salmer i kirken, blant annet «Vår lovsang skal møte deg, Kristus». Jazzsangeren er også en Mette-Marit setter stor pris på.

Slettahjell sang blant annet i kronprinsessens 40-årslag, og i mars 2007 valgte Mette-Marit Slettahjell til å synge «Blå salme» (av Erik Bye) under Sven O. Høibys bisettelse. Slettahjell bidro også med denne salmen på kronprinsessens salme-CD «Sorgen og gleden» som kom i 2007.

Også Sjur Miljeteig, Andrea Bræin Hovig, Andreas Utnem, Agder Kammerkor og Hans van der Meijden bidro under salmekvelden.