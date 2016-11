«Bloggerne»: Kristin Gjelsvik følte seg oversett av TV 2

Bloggeren bak «Style Connection» måtte selv ta initiativ for å finne ut om det ble en ny sesong med «Bloggerne». Men TV 2 sier de opplevde dialogen som god hele veien.

Tidligere denne uken kunngjorde TV 2 hvilke bloggere de skal følge i den kommende sesongen av dokusåpen «Bloggerne». Blant dem som ikke er med lenger er Sophie Elise Isachsen og Kristin Gjelsvik.

Sistnevnte skriver i et innlegg på bloggen sin, «Style Connection», at hun ble litt paff av måten det skjedde på:

«Vi ble altså ikke spurt om å være med i ny sesong, og jeg måtte selv ta initiativ for å finne ut om det i det hele tatt ville bli en ny sesong eller ikke. «Dere hører fra oss», var liksom det siste som ble utvekslet mellom oss, og da vi da skjønte at innspillingen var i full gang, følte vi oss litt oversett.»

Bloggere: Tar et oppgjør med det tilsynelatende perfekte livet

Toppbloggeren forteller at da hun og forloveden Dennis Poppe var på roadtrip i USA i sommer møtte de ekteparet Riise i Las Vegas.

– De fortalte da at de var i fullgang med filming, og det var jo ikke vi, sier Gjelsvik til VG.

Hun sendte da en mail til TV 2 og etter hvert fikk hun svaret om at de ikke var med i denne sesongen.

– Vi forventer ikke å være fast inventar, men det var en brå overgang. Vi har vært med såpass lenge, og da synes jeg det er på sin plass å takke for samarbeidet, og samtidig fortelle at vi ikke er ønsket i en ny sesong.

Les også: Oppfordrer unge til å elske seg selv fremfor å operere seg

Fortjener honnør for en fantastisk jobb

TV 2s programredaktør for «Bloggerne», Vegard Nordmann, skriver i en e-post til VG at de hver sesong gjør en rekke redaksjonelle vurderinger for å sikre bredden i konseptet, og det er mye som skal klaffe for deltagerne og produksjonen.

– Vi opplever at vi har hatt en god dialog og et godt samarbeid med Kristin hele veien, sier han og legger til:

– Kristin har virkelig gjort en fantastisk jobb med Bloggerne og det fortjener hun honnør for. Både hun og Dennis har delt mye og de har vist seerne sin usminkede og fine hverdag. Vi er takknemlige for det de har delt i sine tre sesonger av serien, sier programredaktør for Bloggerne, Vegard Normann.

Husker du? Bytter smarttelefon med gammel Nokia

Artikkelen fortsetter under bildet

FORLOVET: Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe planlegger bryllup i disse dager Foto: Jan Petter Lynau , VG

«Boostet» bloggen og kleskolleksjonen



I de siste tre sesongene av dokusåpen har seerne fulgt opp- og nedturene hjemme hos Gjelsvik og Poppe. Paret møttes på «Paradise Hotel» i 2012, og har siden da både flyttet sammen og blitt forlovet.

– Så nå i bryllupsplanleggingen hadde det vært fint å ha med «Bloggerne», ler Gjelsvik og legger til:

– Vi har kamera selv også, så de som vil skal få se vår hverdag både på bloggen og på YouTube.

VG + Fra av og på til evig ja

TV 2 programmet har gitt toppbloggeren et «boost» både til bloggen og kleskolleksjonen sin. Hun beskriver programmet som en fantastisk opplevelse.

– Jeg har fått lov til å slippe et publikum inn på vår hverdag, hvor vi prøver å starte en bedrift, leve av bloggen, og spre et hjertebudskap. Jeg har fått dokumentert det jeg gjør og jobben som ligger bak kolleksjonen og bloggen.

Husker du? Åtte av disse ti toppbloggerne har fikset på eget utseendet

Har en ny favoritt

Nå ser hun fremover og hun gir seg ikke i kampen mot kroppspresset. Hun vil fortsatt bruke sin stemme enten det er for dyrsrettigheter eller mot Botox. Det er en selvironisk toppblogger som spøker med at nå var både seere og TV 2 lei av bergensdialekten og kranglingen.

– Vi må jo ta dette med et smil. Det er ikke sånn at vi er grinete for at vi ikke er med lenger, konstaterer bloggeren.

Til VGTVs Panelet fortalte Gjelsvik at hun tror Anniken Jørgensen kan bli den nye bloggerstjernen.

– Anniken Jørgensen kommer til å «bjuda på». Hun er en fantastisk person, med mange sterke meninger, det digger jeg. Og hun er ung og superfresh, så jeg tror virkelig hun kan bli en sånn, ja der har vi hun, sa hun.