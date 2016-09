Komikeren ble satt i arresten lørdag for ulovlig bevæpning på offentlig sted. Valen hevder på sin side at de spilte inn en sketsj.

Den folkekjære komikeren ble pågrepet etter at han ble observert med en pistol i området Aker Brygge lørdag. Valen har tilbrakt natten i arresten, men ble løslatt søndag etter flere timer i avhør.

Advokat Ida Andenæs ved Eldens kontor, som representerer Valen, sier til VG at komikeren skal ha båret på et lekevåpen.

– Det er blitt spilt inn en sketsj på fredag, og i den anledning har han benyttet seg av et lekevåpen, sier Andenæs til VG.



Jourhavende politijurist Line Borgen bekrefter løslatelsen overfor VG, men ønsker ikke gå i detalj på hvilken informasjon som er fremkommet under avhøret.

– Han er avhørt og løslatt. Løslatelsen er ganske åpenbar, da man ikke fengsler folk i Norge selv om man mistenker at de har hatt lekevåpen i hånden på en benk. Ut over det er det lite å kommentere, sier Valens forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB.

Våpenet viste seg å være plombert og ikke mulig å bruke. Noe Valen har lov til å ha og som han bruker i sine sceneshow, ifølge Elden.

Skal i retten

Kristian Valen ble i februar pågrepet og siktet etter trusler mot politiet, etter at han hadde lovet 10.000 kroner på Facebook, til de som hadde opplysninger om politibetjenter som var hjemme i hans leilighet.

Denne saken skal opp i Oslo tingrett nå i september. Da er det John Christian Elden som skal være Valens forsvarer.

– Han er siktet for å ha vært i besittelse av et lekevåpen på offentlig sted (paragraf 189 d), da dette ifølge politiet var egnet til forveksling med ekte våpen. Han risikerer å få en bot for dette. Han skal i avhør og løslates så langt jeg er fortalt av politijuristen. Han ble pågrepet i sin egen leilighet. Foreløpig kan jeg ikke kommentere dette ytterligere, ut over at Valen mener politiet overdriver hver gang han gjør noe, skriver Elden i en tekstmelding til VG.