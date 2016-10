Kristian Valen forlater Norge

Komiker Kristian Valen (41) flytter fra Norge i frykt for sin egen sikkerhet.

– Så snart dette er over, pakker vi bagen. Vi har allerede skrevet ned hva vi skal ha med oss, sier Valen til VG.

Årsak: Paret sier de frykter for sin egen sikkerhet, etter at Valen ble slått ned bakfra og sparket i brystet og hjerteregionen – en sak han har politianmeldt.

Kristian Valen møtte 26. september i Oslo tingrett.

Han var tiltalt for forsøk på å ha forulempet en offentlig tjenestemann på grunn av utføringen av tjenesten, trussel som kan fremkalle alvorlig frykt og besittelse av en våpenlignende gjenstand på offentlig sted.

Dømt til 21 dager fengsel



Våpensaken oppsto etter at politiet ble varslet av Securitas som observerte Kristian Valen på overvåkningskameraene i garasjeanlegget på Aker Brygge. Hendelsen skjedde tidlig lørdag morgen, 17. september i år.

Valen nektet straffskyld, men aktor la ned påstand om 24 dagersubetinget fengsel.

Flere år med konfrontasjoner mellom komikeren og Oslo-politiet kulminerte med at Valen ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel og 15.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen ble anket.

– Jeg er ennå i sjokk. Det er absurd. Våkner hver morgen og tror nesten ikke det er sant, sier han.

Tør ikke gå ut



– Dere er helt seriøse når dere sier at dere frykter for egen sikkerhet?

– Ja, min samboer tør ikke gå ut lenger, blir redd når hun ser politi og vi sover på skift, forklarer Valen.

– Vi pakket med oss skuddsikre vester, reiser rundt med kryptert samband, tilføyer han.

Den kjente komikeren er straffet fem ganger tidligere, blant annet for ulovlig våpenoppbevaring.

Valen har tidligere sagt at han har et anstrengt forhold til Oslo-politiet etter en hendelse i 2007, hvor han skjøt i stykker sin egen dusj med maskinpistolen MP5 under jakt på en ukjent inntrenger.