Sammen med samboeren forlater Kristian Valen (42) Norge rett etter «MGP»-sirkuset. – Jeg vil hoppe ut i noe annet, sier han.

Koffertene til samboerparet vil stå pakket og klare når Kristian Valen fremfører sin egenskrevne ballade «You and I» i Oslo Spektrum under Melodi Grand Prix-finalen den 11. mars. Dagen etterpå flytter de til utlandet.

– Etter finalen skal vi feste og kose oss med familie, venner og alle de fantastiske artistene som er med, uansett hvordan det går. Så skal vi hjem og sove, og når jeg er kvitt hodepinen dagen etterpå, hopper vi på et fly, sier Valen til VG.

Starter nytt liv i utlandet

Han forteller at nøyaktig hvor reisen vil ta dem ikke er ferdig planlagt, men nevner blant annet Sør-Afrika og Berlin som mulige destinasjoner. Og for å gjøre det klart: Det er ikke bare en liten ferietur det er snakk om. Paret emigrerer fra Norge, men har sagt de vil komme tilbake på besøk.

Dersom det blir Sør-Afrika kan det bli aktuelt for Valen å jobbe med dyr, mens hans samboer, som er lege, kanskje vil starte opp en egen klinikk.

– Betyr dette at du legger opp som underholdningsartist her i Norge?



– Du lever bare én gang, og du skal dø med minner og ikke med drømmer. Foreløpig, og sånn som er det er nå, så er jeg ferdig, ja. Jeg har vært så heldig å gjøre dette her hver eneste dag syv dager i uka i 20 år. Men før jeg mister den gnisten og gleden jeg har, vil jeg hoppe til noe annet, sier han.

Han er takknemlig for at hans «farvel» blir fra «MGP»-scenen.

– Dette blir mitt takk for nå, og det å kunne gjøre det i Spektrum, uansett hvordan det går...Jeg har vært kjempeheldig.

Overrasket med personlig «MGP»-låt

Da årets «MGP»-artister ble presentert forrige uke, var det en stor overraskelse at komikeren var én av de ti utvalgte artistene.

Valen var ikke selv til stede på lanseringen, men skrev på sin Facebook-side at «hans livs mareritt» ble starten på hans «MGP»-låt.

Til VG forteller han at 2016 har vært det tøffeste året i hans liv, og sangen handler mye om en vond hendelse som har satt sitt preg på store deler av fjoråret.

– Det startet da jeg opplevde en forferdelig hjemmeulykke og var redd for å miste samboeren min. For meg er det terapi å sitte og skrive. Jeg har bare hørt visen fire ganger etter jeg at jeg sang den inn, og hver gang jeg hører den eller snakker om den, er det som å oppleve det på ny, sier han.

I GODT HUMØR: Komiker Kristian Valen har mange gode minner fra Melodi Grand Prix gjennom årene, og synes det er surrealistisk at han selv snart skal stå på scenen i musikkonkurransen. Foto: Frode Hansen , VG

Var usikker

Det var i februar i fjor at Valens samboer ved et uhell kuttet seg i armen. Valen tilkalte nødetatene da han fant sin samboer blødende. Senere samme kveld ble han siktet for å ha truet to politimenn på Facebook.

Det var på ingen måte selvsagt for komikeren å takke ja til å stille i konkurransen da «MGP»-general Jan Fredrik Karlsen kom med forespørselen.

– Jeg måtte se på om jeg skulle tørre å vise, gi ut eller bruke låten, siden den er såpass personlig. Det blir som å vise dagboken sin. Så jeg skrev inn også andre opplevelser som kan tolkes, som alt fra samlivsbrudd, jobben som røk eller eksamen som ikke gikk bra, sier han.



Ny runde i retten

I september i fjor ble han i Oslo tingrett dømt til 21 dagers fengsel for å ha truet de to politimennene og for å ha båret en våpenkopi på offentlig sted. Valen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen til lagmannsretten.

Torsdag denne uken ble det kjent at lagmannsretten skal behandle straffesaken på nytt. Avgjørelsen har gjort stort inntrykk på Valen.

– Jeg skal ærlig innrømme at det kom en liten tåre da, det gjorde det. Jeg ble først og fremst veldig glad for at de enstemmig kom fram til og fant at det er grunnlag for de feil som vi har påpekt for å se på saken på nytt. Det var det viktigste for meg.

Surrealistisk å delta i «MGP»

Om straffesaken mot ham vil ha noe å si for deltakelsen og resultatet i «MGP» har han derimot ikke tatt stilling til.

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har bare tenkt på det som er viktigst for meg, og den største utfordringen for meg nå er å gå på scenen og tørre å fortelle min historie.



Er det én ting Kristian Valen aldri trodde, så var det at nettopp han skulle ende opp i Melodi Grand Prix.

– Det er helt surrealistisk. Jeg hadde aldri sett det komme. Nå er jeg bare glad for at jeg turte å si ja, for det var en bøyg for meg å være med. Jeg hadde aldri sett for meg å være med i «MGP», så nå gleder jeg meg bare.