Maria Arredondo ble frarådet å jodle eller plystre på kirkekonsert i Kautokeino

Kor fryktet reaksjoner dersom Maria Arredondo og Torstein Sødal plystret og jodlet i kirken.

For å holde konserten i Kautokeino kirke på torsdag måtte Arredondo og Sødal ta bort kjærlighetsvisen «Det hender så mangt på hovedøen», og ble samtidig rådet av et samarbeidende kor til å ikke joike eller plystre under konserten.

«Dere må ta bort «Hovedøen» – den er ukristelig! Dere må ikke plystre – da påkaller dere djevelen. Dere må ikke jodle! Det kan minne om en joik og derfor virke provoserende. Ikke forvent dere noe klapping - vi gjør ikke det i Kautokeino kirke», skriver Arredondo i et blogginnlegg.

– Jeg skrev ikke dette blogginnlegget for å ha en heksejakt på Kautokeino kirke. Jeg har respekt for at de har sin måte å drive på, selv om det er synd at det er så konservativt. Innlegget er en hyllest til koret som tok tilbake kirken sin, sier Arredondo.

– Redde for reaksjoner



I 2013 stengte nemlig menighetsrådet Kautokeino kirke for konserter etter at Ole Edvard Antonsen joiket i kirken, skriver Dagbladet, som først omtalte saken.

Arredondo og Sødal fikk nei da de først spurte om å ha konsert i kirken tidligere i år, men til slutt gikk konserten gjennom. Dagen før konserten holdt Arredondo konsert med de to samme korene i Karasjok kirke – og det var da rådene om å droppe plystring og jodling i Kautokeino kom.

Koret Dimitri Joavku var redd det ville fremstå som upassende og at det ville ødelegge for fremtidige konserter i kirken. For nå hadde Kautokeino åpnet opp for konserter igjen.

FRA KIRKE TIL KIRKE: Torstein Sødal og kona Maria Arredondo skulle spille i totalt 18 kirker. Foto: Frode Hansen , VG

– Det var vi i koret som tok det opp med henne. I Karasjok oppfordret de publikum til å plystre til en låt, også hadde de litt jodling, og vi fant ut at det kanskje ikke ville passe inn i Kautokeino kirke. Vi var litt redd det ville komme reaksjoner hvis vi gjorde det, sier Ellen Marit Sofie Mienna i koret Dimitri Joavku til VG.

Hun sier flere i koret hadde vært på Antonsen-konserten i 2013 og så reaksjonene joikingen vakte.

– Fra gammelt av er jo ikke å plystre en kristelig sak. Plystrer du så plystrer du på djevelen, sier Mienna til VG.

– Siden vi hadde fått lov til å ha denne konserten, ville vi ikke ha noe bråk med den, presiserer hun.



– Synes ikke det er høvelig



Bjarne Gustad er prest i Kautokeino kirke og sier den eneste føringen fra dem var at sangen om hovedøen ikke passet i kirken. Han sier han regner med at de som holder konsert i kirken vet hva lokal kultur er og har respekt for det.

– Er det greit å plystre eller jodle i kirken?

– Jeg ville ikke ha gjort det, jeg synes ikke det er høvelig, sier Gustad til VG.

Menighetsrådsleder Risten Turi Aleksandersen har ikke besvart VGs henvendelser i kveld. Til Dagbladet sier nestleder Ole Einar Hætta mange i menigheten ikke føler at det er sømmelig med plystring og jodling i kirken – og at det ble forsterket etter konserten i 2013. Han sier det er beklagelig hvis Arredondo synes hun måtte sensurere repertoaret sitt.

Arredondo sier hun ble rørt over at koret jobbet så mye for å få ha konserter i kirken sin.

– Istedenfor å bli sinte og ta avstand til kirken og kanskje tristest av alt, skrive seg ut, så bør vi kanskje gjøre som dem. Ta tilbake kirken vår. Hvis ikke vil det jo bare bli en mindre og mindre gruppe som skal bestemme hvem kirken er. Som igjen vil skape en enda større avstand, skriver Arredondo i blogginnlegget.