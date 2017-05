Politiet: Arne Hjeltnes kjørte 75 km/t i 30-sone

Arne Hjeltnes risikerer samfunnsstraff etter å ha blitt tatt i laserkontroll på vei fra Gutta på tur-innspilling.

4. mai i år, klokken 11.35, var Hjeltnes på vei hjemover fra Gutta på tur-innspilling i Jotunheimen, hvor skikongen Petter Northug hadde vært gjest.

Akkurat den formiddagen sto politiet i veikanten med lasermåleren i Nord-Aurdal på E16.

Måleren viste ifølge politiet at Hjeltnes hadde kjørt 75 km/t, til tross for at fartsgrensen var 30 km/t. Han må ifølge berammingslistene møte i Asker og Bærum tingrett 8. juni – siktet for overtredelse av veitrafikkloven.

– Utgangspunktet i en slik sak er samfunnsstraff og inndragelse av førerkortet i ett år, sier Johan Petter Bærland, politiadvokat i Innlandet politidistrikt, til VG.

Gutta på tur: Gjøre comeback

Overrasket

Da VG ringer Hjeltnes opp, blir han overrasket. Han har ikke fått høre fra politiet at han må møte i retten 8. juni. Han er også usikker på om han kan straffes i denne saken.

– Det var satt opp midlertidig 30-sone i det som til vanlig er en 80-sone, dette i forbindelse med veiarbeid. Men da jeg kjørte der, pågikk det ingen arbeider og det var ingen arbeidere i nærheten, sier Hjeltnes, som da lurer på om det er lov å ha 30-sone på grunn av veiarbeid, når det ikke foregår veiarbeid.

Husker du? Gutta spiste piraya

– I utgangspunktet vil jeg undersøke dette nøye før jeg tilstår noe som helst, sier Hjeltnes, som også mener at han kjørte i 73 km/t, ikke 75 km/t.

Fikk det ikke med seg

Hjeltnes sier det er viktig for ham å få frem at han ikke kjørte så fort i et tettbebygd strøk, men inne i skogen i Valdres på E16.

– Det foregår et svært veiarbeid over en lang strekning. Fartsgrensen går opp og ned, med masse forskjellige soner, sier Hjeltnes, som ikke fikk med seg at fartsgrensen var satt ned midlertidig med gult skilt, fra 80 km/t til 30.

Fikk du med deg? Avviser «nær drept»-historie om kongen

– Hva tenker du om at du risikerer samfunnsstraff?



– Jeg vet ikke helt hva det innebærer. Vi får se hva denne saken blir til, sier Hjeltnes, som sier han selvfølgelig vil møte i retten.

Rekordomsetning: Doblet omsetningen i familieselskapet

– Jeg har ingen prikker fra før, så jeg føler jeg stiller ganske sterkt, sier han.

– Hva tenker du om å være uten førerkort i ett år?



– Det skal eventuelt gå greit det, sier Hjeltnes.