Ben Stiller (48) holdt kreften hemmelig

Skuespilleren avslører at han ble diagnostisert med prostatakreft i 2014.

Ben Stiller skriver om da han ble diagnostisert med prostatakreft i 2014 i et langt innlegg på nettsiden medium.com.

– Urologen min gikk fra å snakke om hvor trøblete det hadde vært å hente datteren på skolen den morgenen til å gi meg kreftdiagnosen, uten å røre en mine. To uker tidligere hadde jeg ikke en gang en urolog, skriver han om sjokket han fikk fredag den 13. juni i 2014.

Tre måneder senere fikk han testresultater tilbake som viste at han allerede var kreftfri.

– De tre månedene derimellom var som en crazy berg-og-dalbane reise som 180.000 menn i USA kan kjenne seg igjen i, skriver han og avslører at han googlet både «menn som har hatt prostatakreft» og «menn som har dødd av prostatakreft».

Stiller skriver at han var svært heldig som fikk oppdaget kreften på et tidlig tidspunkt, slik at det kunne behandles, og han hyller den omstridte PSA-testen (Prostata Specific Antigen).

Testen er ifølge AP omstridt fordi de er upresise, og kan føre til unødvendig behandling av ikke-dødelige kreft.

– Hvis jeg hadde ventet til jeg var 50 år, som American Cancer Society anbefaler, ville jeg ikke visst at jeg hadde en tumor før to år etter at jeg fikk behandling.

Stiller ble testet i halvannet år, og ble sendt til en urolog da verdiene økte.

– Dette er et komplisert tema, og et som er i utvikling. Men i denne ikke-perfekte verden tror jeg den beste måten å bestemme behandling for denne kreftformen er å oppdage det tidlig.