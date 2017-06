Støttekonserten er årets mest sette program på britisk TV

Over 14 millioner briter fikk med seg Ariana Grandes konsert på BBC One.

Søndag holdt Ariana Grande stjernespekket støttekonsert for ofrene for Manchester-terroren. 50.000 publikummere var til stede på Old Trafford, og direktesendingen trakk millioner av seere til skjermen.

På det meste var 14,5 millioner mennesker innom BBC One under konserten, noe som tilsvarer nesten halvparten av antall personer kanalen når ut til på skjermen, ifølge Deadline.com. Gjennomsnittlig var det innom 10,9 millioner seere under programmet.

Det gjør konserten til det mest sette programmet i Storbritannia så langt i år.

Konserten ble direktesendt i over 50 land. I tillegg ble den sendt på Facebook, Twitter og YouTube. Foreløpig finnes det ikke tall på hvor mange seere konserten har hatt verden over.

Stiftelsen «One Love Manchester» ble opprettet for å hjelpe de pårørende for terrorangrepet på Ariana Grande-konserten 22. mai, hvor 22 personer mistet livet. Under den tre timer lange konserten skal det ha kommet inn donasjoner på to millioner pund, noe som tilsvarer nesten 23 milliarder norske kroner. I tillegg går billettinntektene på 25,4 milliarder norske kroner til stiftelsen.

Konserten var fylt med stjerner som Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay, Katy Perry, og en overraskelses-opptreden av tidligere Oasis-vokalist Liam Gallagher. Bare seks minutter tok det før alle billettene ble solgt ut.