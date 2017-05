Usynlige sikkerhetstiltak rundt kongeparets 80-årsfeiring

Politiet håper folk vil være med på hyllesten av kong Harald og dronning Sonja i Oslo. Men det er visse regler å følge.

Tirsdag og onsdag 9. og 10. mai vil 30–40 kongelige være til stede under den offisielle feiringen av kongeparet, som begge er 80 år i år.

Det blir både gallamiddag på Slottet tirsdag, og kjendisspekket arrangement i Operaen i regi av regjeringen onsdag. Omfanget betyr at politiet må sette inn store ressurser for å sørge for sikkerhet rundt både de celebre gjestene og publikum.

– Dette er en stor begivenhet, som samler veldig mange «VIP»-er fra store deler av Europa. Når så mange kongelige og presidenter samles på ett sted, krever det en del forebyggende sikkerhetstiltak fra politiet, sier politiinspektør Johan Fredriksen ved Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt til VG.

Publikum vil først og fremst merke dette ved at enkelte kjøreruter er markert, og ved at det vil være tydelig merket hvor publikum kan stå og ikke. Tirsdag foregår det meste av folkefesten ved Slottet, men onsdag skal kongeparet og gjestene bevege seg mer rundt i bybildet.

1991: Kong Harald og dronning Sonja på vei med bil og politieskorte ned Karl Johan før signingsferden. Foto: Per Erik Knive , NTB scanpix

Ned Karl Johan

Blant annet skal de kongelige gjestene kjøre i kortesje ned Karl Johan med ett minutts mellomrom, noe som hører med til sjeldenhetene.

– Den store begivenheten er denne transportruten fra Slottet ned til Operaen onsdag kveld i forbindelse med middagen, som er en gave fra regjeringen. Da vil det være særlig hensiktsmessig for publikum å søke mot Universitetsplassen, området rundt Domkirken, Jernbanetorget eller rundt Operaen, er rådet fra Fredriksen til alle skuelystne.

– Der vil det være tilrettelagt og bedre plass for å se, forklarer han.

– Bevæpnet politi



Han opplyser om at politiet vil ha en mobil respons, og iverksette både synlige og usynlige tiltak i forbindelse med markeringen.

– Vi snakker om trygghetsskapende og forebyggende tiltak. Publikum vil se bevæpnet politi, men dette er rent forebyggende og ligger i oppdragets natur. Bybildet vil ikke bli skadelidende av arrangementet som sådan, og avsperringer vil være korte og til bestemte tider og steder.

Han viser til at publikum kan få informasjon om dette på politi.no eller politiets Facebook- og Twitter-side.

Fredriksen håper publikum stiller opp.

– Det er en oppfordring fra oss i politiet om å hylle kongeparet. Bruk byen og vær med. Vi vil være der for publikum, sier han.

OPERAEN: Dronning Sonja, dronning Margrethe av Danmark og kong Harald under åpningen av Operaen i Bjørvika i 2008. Her skal et stort antall gjester samles onsdag kveld. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Slottet ber om tilgivelse

Slottet er imidlertid klar over at ikke alle som ferdes i Oslo disse to dagene, er på plass for å feire kong Harald og dronning Sonja.

– Vi ber om tilgivelse på forhånd for at vi hindrer alminnelig normal ferdsel i og rundt Karl Johan akkurat de timene før regjeringens festmiddag. For oss er det viktig at vi får ut nok informasjon til at folk, også de som ikke er til stede for markeringen, kan planlegge ettermiddagen sin, sier Marianne Hagene, kommunikasjonssjef ved Slottet, til VG.

– Ikke bil i sentrum



Kollektivtrafikken i Oslo påvirkes nødvendigvis av jubileumsfeiringen onsdag.

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, opplyser i en epost til VG at all kollektivtrafikk fra øst til vest deles på Jernbanetorget i tidsrommet kl. 17.55 til 19.00.

Kongeparet jubilerer: – 80 er bare et tall

I tillegg til kongeparfeiringen holder den amerikanske superstjernen Ariana Grande konsert på Telenor Arena. Ruter forsterker derfor linje 31, som erfaringsmessig får svært mange reisende når det er konsert på Fornebu.

Alle busser fra sør (80-linjene fra Oppegård/Oslo sør) kjører tunnelen direkte til Rådhuset/Vestbanen og stopper ikke mellom Kongshavn og Vestbanen i perioden kl. 17.55 til 19.00. Shuttlebussene som Telenor Arena setter opp, går fra Langkaigata denne ettermiddagen.

Ruter oppfordrer alle reisende til å beregne god tid og sjekke reiseplanleggeren og avviksmeldinger på ruter.no. Særlig i rushtrafikken onsdag ettermiddag bør man legge inn ekstra tid eller sørge for å være ekstra tidlig ute. De råder alle til å benytte T-banenettverket gjennom sentrum.

– Ikke kjør bil i sentrum og på Fornebu i dette tidsrommet, skriver Ruter, som kommer til å ha informanter ute for vil hjelpe kundene med veiledning.

