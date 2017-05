Kongeparets bursdag: Feiringen har startet på Slottsplassen

SLOTTSPLASSEN (VG) Hundrevis av store og små har møtt opp utenfor Slottet for å feire bursdagene til kong Harald og dronning Sonja.

Like etter 18.30 kom kongeparet, kronprins- og prinsessefamilien ut på slottsbalkongen for å hilse på folkehavet nedenfor og ta del i feiringen. Totalt 34 kongelige fra hele Europa kom også ut for å høre på sang fra Oslo Soul Children, bursdag-allsang og folkets tale, som i år blir holdt av Bjarte Hjelmeland (46).

Skuespilleren og regissøren blander både humor og alvor når han hyller kongeparet på vegne av folket. Han trakk blant annet frem at kong Harald aldri ba om jobben, men at han ble født inn i den.

«Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag. Sjansen for å bli god i en jobb man er født inn i, er forsvinnende liten. Derfor er det dobbelt fantastisk at kongen og dronningen er så dritgode til å være konge og dronning», spøkte Hjelmeland i talen.

– Når kongen befaler, sier man ikke nei, uttalte en beæret Hjelmeland om det høytidelige oppdraget til VG fredag.

Tirsdag kveld strømmet hundrevis av store og små til Slottsplassen i forbindelse med feiringen av kongeparets 80-årsdager.

Tidligere i dag underholdt Hans Majestet Kongens Garde og akrobater fra Nysirkus Bjerke. To av ungdommene fra Nysirkus fortalte at de gruet seg litt før opptredenen:

– Det er skummelt. Vi er ikke innendørs på sirkuset lenger, kongen og dronningen ser oss, sier akrobat Oda Mettenes (13) til VG.

– Konger og dronninger fra hele Europa kommer, legger venninnen Hedda Layer Nybø (15) til, som også sier at det blir gøy å vise seg frem for så mange mennesker.

Nysgjerrig? Slik bor kongeparet helt privat

VG møtte flere store og små som takket ja til tilbud om gratis Kroneis utenfor kongeparets hjem. Flere vifter med norske flagg og tar selfies med Slottet i bakgrunnen.

Kongelige gjester: Disse kommer

Se bilder fra folkefesten på Slottsplassen her:

Kjendisstylist om dronning Sonja: – En kropp en 40-åring kan misunne

Senere i kveld er kongelige fra hele Europa og flere kjendiser invitert til bursdagsmiddag på Slottet.

PS! Kong Harald fylte 80 år i februar, mens dronningen blir 80 i juli. Den offisielle feiringen skjer i mai, mellom de to bursdagene.



Se den herlige oppvarmingen til feiringen her: