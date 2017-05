Jan Thomas om dronning Sonja: – En kropp en 40-åring kan misunne

Stylist Jan Thomas (50) mener dronning Sonja er et forbilde, ikke bare for 80-åringer, men for kvinner generelt. – Hun har taklet tabuer, kritikk, og vanskelige situasjoner.

– Jeg har ofte referert til Sonja som den flotteste dronningen som lever i dag. Hun er på lik linje med noen av de flotteste kvinnene i verden, som Jane Fonda (79) og Joan Collins (83). I tillegg er hun er på min best kledd-liste hvert eneste år, sier Jan Thomas til VG.

Bjarte Hjelmeland: – Når kongen befaler, sier man ikke nei

4. juli runder dronning Sonja 80 år. 9. og 10. mai er det offisielle feiringer i Oslo for både henne og kong Harald, som passerte den magiske grensen 21. februar. Mellom 30 og 40 kongelige gjester skal kaste glans.

Håper du å få et glimt? Her er sjansen størst

– Når du er 80 år, så får du ingenting gratis. Jeg vil anta at dronning Sonja er nøye med kostholdet, og vi vet at hun er opptatt av å ta godt vare på huden. Hun fremstår alltid delikat, og har bevart en verdighet man sjelden ser, sier Jan Thomas.

BEUNDRER: Jan Thomas er stor fan av dronning Sonja. Foto: LINE MØLLER , VG

Verdt å lese: Hemmelige sikkerhetstiltak

– Urørt av kirurgi

Han beskriver dronningen som naturlig, ekte og gjennomført.

– Sonja har en kropp en 40-åring kan misunne. I tillegg er hun tilsynelatende urørt av noe kirurgi. Det er klart at hun som dronning har midler til å bruke det beste innen design og make-up. Mulighetene er selvsagt større for henne, men det betyr likevel ikke at det er lett å se sånn ut.

Nysgjerrig? Slik bor kongeparet helt privat

Kjendisstylisten berømmer dronningen for å holde seg i fysisk aktivitet.

– Man kan ikke se ut som Sonja hvis man røyker 40 sigaretter om dagen og spiser Grandiosa annenhver dag. Hun er aktiv, og går i fjellheimen. Vår verste fiende er at vi setter oss ned og slutter å bevege oss. Ta en god titt på dronningen vår neste gang du tenker at du ikke gidder å gå den turen. eller hva det måtte være, lyder oppfordringen fra Jan Thomas.

– I tillegg maler hun – hun er kreativ og bruker hjernen sin. Alle disse tingene er veldig viktig, legger han til.

Dronningen: Dette har irritert meg

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SVINGOM: Dronning Sonja danser med kronprins Haakon mens kong Harald snakker med kronprinsesse Mette-Marit under hagefesten på Gamlehaugen i Bergen i fjor. Foto: NTB scanpix



Vakte oppsikt: Kongens tale gikk verden rundt

Jan Thomas mener at dronningen tar sin rolle på alvor ved å være opptatt av hvordan hun fremstår.

FRISKUS: Dronning Sonja på Keiservarden i Bodø i fjor sommer. Foto: NTB scanpix

– En vanlig 80-åring, som ikke har den rollen, vil kanskje gi opp litt, og tenke at det ikke er noen vits lenger. Men med vår dronning er det motsatt. Hun blir bare flottere for hvert år.

Husker du kongebildene? – Dronningen for overlegen, kongen for bustete

Jan Thomas hyller 80-årsjubilanten som et fantastisk forbilde, ikke bare som dronning, men som kvinne, mor og bestemor.

– Sonja har taklet tabuer, kritikk, og vanskelige situasjoner, og hun er alltid korrekt. Jeg er selv blitt så voksen nå at jeg liker tradisjoner. Alt skal ikke være folkelig. Hun er dronning og dermed vårt ansikt utad. Hver krone av mine skattepenger som går til henne, er vel verdt.

Dronningen: – Langt igjen til likestilling

Ifølge Jan Thomas har dronning Sonja mestret kunsten å være moteriktig gjennom hvert tiår. Han mener hun aller best kler sterke farger, som rødt, rosa og gult. Han har imidlertid ett favorittantrekk, som dronningen har vist seg i ved flere høytidelige anledninger.

GJENBRUKSDRONNING: Dronning Sonja i en kjole hun har brukt flere ganger, som her på gallamiddag i Stockholm kvelden før svensk kronprinsessebryllup i 2010. Foto: JAN JOHANNESEN , VG

– Det er den jeg beskriver som «Beauty and the Beast»-kjolen, sier Jan Thomas og sikter til Sonjas valg festantrekk ved blant annet et av arrangementene rundt bryllupet til kronprinsesse Victoria og prins Daniel i 2010, samt en kongelig jubileumsfest i New York året etter.

Jan Thomas har imidlertid aldri selv hatt æren av å style henne.

– Nei, dessverre. Det hadde vært noe. Vi ville nok ledd og tøyset. Jeg er jo naboen hennes, sier stylisten, som holder til like bak Slottsparken.

Folket har talt: Ja, vi elsker kongen!

– Gode gener

Også Eivor Øvrebø (70), modellmamma i Team Models, skryter av dronningen.

– Det er mange kvinner i dag som ser flotte ut i 80-årsalderen, og Sonja er absolutt en av dem. Hun er en fantastisk dame. Sporty som et uvær. Jeg skulle ønske jeg hadde et snev av energien hennes.

MODELLSJEF: Eivor Øvrebø, her på sin 60-årsfeiring i 2007 omgitt av de tidligere modellene Eva Sannum og Cathrine Knudsen – som er ekskjærester til henholdsvis kong Felipe av Spania og kronprins Haakon. Foto: ESPEN BRAATA , VG

Øvrebø mener gode gener kan ha mye av æren.

– Noen mennesker er heldige og blir flottere og flottere. Og selvfølgelig er det klart at når du er dronning, så har du kanskje tilgang til privat trening, hudpleie og sånne ting, som mange andre eldre muligens ikke tenker på eller har økonomi til.

Nyttårstalen: – Litt uvirkelig å bli 80

Modellmammaen presiserer at Sonja fortjener ros for mye mer enn utseendet.

– Hun er også en sterk person. Det har ikke bare vært fryd og gammen i den familien. Både hun og kong Harald har vært helt utrolige og stått i nordavinden med verdighet.

Kongeparet jubilerer: – 80 er bare et tall