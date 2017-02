Ja, vi elsker kongen!

Når kong Harald i dag fyller 80, kan han smykke seg med vissheten om han er den soleklart mest populære i kongefamilien.

80-årsjubilant Kong Harald scorer best av alle medlemmene i kongehuset på en ny spørreundersøkelse InFact Norge har gjort for VG.

58 prosent av de spurte gir kongen full pott på en skala fra 1 til 5, altså «svært god», mens 21,9 prosent gir nest beste score på spørsmålet «Hvor god jobb synes du kong Harald gjør for Norge?». Altså har 80-årsjubilanten 80 prosent solid oppslutning.

Fikk du med deg? – Alder er bare et tall

– Likandes kar



– Tallenes tale er entydig og klar. Når så mange av det norske folk mener at kong Harald gjør en god jobb, viser det en enestående «standing» for en regjerende monark, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.

25 år med kongeparet: Store øyeblikk

Etter å ha fulgt kongeparet i mer enn 25 år, er han ikke overrasket.

– Folks store beundring og respekt for kongen og dronningen er merkbar overalt. Kong Harald oppleves som «en av oss». Han både gleder seg og gråter med sitt folk. Jeg tror folk flest rett og slett opplever ham som «en likandes kar», sier Totland.

Dronningen: Dette har irritert meg

– Som en god vin



Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad, førsteamanuensis og tidligere soussjef ved Slottet, forklarer at kong Haralds posisjon i folket har vært økende gjennom hele hans tid som konge.

– En konge er ofte som en god vin, den blir bedre ved lagring. Det har noe med at han har maktet å holde tritt med utviklingstrekk i samfunnet vårt å gjøre. Det var også noe hans far maktet, men kong Harald er nok mer fleksibel. Og det er generelt for dette samfunnet – man må være fleksibel for å overleve som institusjon, sier han.

Ferskt intervju med dronningen: – Langt igjen til likestilling

Hele 57,1 prosent av de spurte synes kong Harald er den beste representanten for kongehuset. Kronprins Haakon er nummer to på listen – med 18,9 prosent score. 8,3 prosent mener at dronning Sonja er den beste representanten. Deretter følger kronprinsesse Mette-Marit, mens prinsesse Märtha Louise ligger nederst, med 1,8 prosent. 11,4 prosent svarer «vet ikke».

Husker du kongebildene? – Dronningen for overlegen, kongen for bustete

Totland tror at folk flest liker kong Haralds folkelige stil og naturlige væremåte.

– De slapper av i hans nærvær. Majesteten tar sin rolle og posisjon høyst alvorlig, men ikke seg selv så høytidelig. Humor og godt humør er på mange måter hans varemerke – også i offentligheten.

Kongeparet om Märthas brudd: – Synes synd på barna

1993: Kjell Arne Totland og kong Harald på Slottet i anledning pressekonferanse før kongeparets sølvbryllup. Foto: LISE ÅSERUD , NTB scanpix

Han mener oppslutningen om kong Harald er enestående i europeisk sammenheng.

– Og det er et sunnhetstegn for det norske monarkiet at det er monarken selv som i alle meningsmålinger kommer best ut av alle i kongefamilien. Det er slett ikke tilfelle i alle andre land, der man gjerne ser at den regjerende monarken viker plassen for yngre krefter.

VG+: Min bestefar, kongen



– Oppriktig



Grimstad beskriver kong Harald som sympatisk, hyggelig og jovial.



– Kongen har maktet å modernisere kongehuset, og han har klart å holde tritt med endrede familieformer og integrering. Og han har taklet nasjonale kriser godt, sier Grimstad og legger til:

TIDLIGERE SOUSSJEF: Carl-Erikm Grimstad. Foto: MATTIS SANDBLAD , VG

– Da kong Harald reiste til Nordvestlandet etter orkanen i 1992, dreide det seg ikke om en strategi for å gjøre monarkiet populært. Han var oppriktig opptatt av å vise medfølelse med de rammede. Han er en av de mest oppriktige personene jeg har møtt. Ikke noe med ham er tilgjort.

VG+: Kjempet mot kongen for kjærligheten

Folkekonge



Hele 71,5 prosent av de spurte, og her er de enige uavhengig av alder og kjønn, vil beholde monarkiet. Til tross for at kongehuset de siste årene har måttet tåle tidvis mye kritikk for blant annet offentlig pengebruk, fra Mette-Marits luksusgarderobe til omstridt yacht-ferie, har populariteten gjort et hopp fra tre år tilbake, hvor prosenten lå på 65,4.

Ifølge Totland har den norske kongefamiliens store styrke i alle år vært dens evne til å speile norske fellesverdier.

– Dette gjelder i aller høyeste grad kong Harald. Som sin far og farfar før ham er han blitt en folkekonge og et samlingsmerke for nasjonen. Harald står kanskje enda nærmere sitt folk enn sine to forgjengere. Så er han da også vår første monark i moderne tid som er født i Norge.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Totland beskriver kongen som et moralsk kompass for folket:

– Da vår konge allerede tidlig på 1990-tallet snakket varmt og positivt om «våre nye landsmenn», våget ikke engang Carl I. Hagen å opponere. Selv vil jeg heller aldri glemme kongens tårer og vakre ord da han i kjølvannet av 22. juli 2011 talte til oss «ikke bare som landets konge, men som far, bestefar og ektefelle».

FOLKELIG: Kongeparet på barnehagebesøk i Stavanger i 2007, hvor dronningen fikk en litt for stor krone. Foto: Alf Ove Hansen , NTB scanpix

Nysgjerrig? Slik bor de helt privat

Talene

Totland trekker også frem kongens tale på Slottets hagefest i fjor høst.

– En fabelaktig tale som ble gjengitt over hele verden.

Grimstad roser kongen for at innholdet i talene er godt tilpasset den tiden han lever i.

– Han er en taler som folk lytter til. Nasjonale katastrofer er med på å styrke monarkiet hvis man taler på en god måte. Det gjorde både kronprinsen og kongen.

Nyttårstalen: – Litt uvirkelig å bli 80

– Feministisk perspektiv

Både Grimstad og Totland påpeker at dronning Sonja har en stort del av æren for at et klart flertall av folket mener kongehuset fremstår som moderne.

Fakta om undersøkelsen Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1 002

Vekting: Kjønn, alder, bosted

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 16. februar 2017

– Kong Olav var enkemann fra han var 50 år og levde mange år uten kone. Det å ha hatt en kvinne på slottet, som har kunnet bringe det feministiske perspektivet inn på organiseringen, har betydd mye, sier Grimstad.

Lurte du? Nei da, kongen glemte ikke medaljen

Totland skryter av at kong Harald og dronning Sonja hele tiden har vært et team.

– De utfyller hverandre og er sammen om oppgaven.

Kongefamilien er på felles vinterferie i anledning kongens 80-årsdag, får VG opplyst fra Slottet. Den offisielle feiringen av kongeparet finner sted 9. og 10. mai. Dronning Sonja runder nemlig også 80 år – 4. juli.

25 år siden signingen: Kongeparet rørt til tårer