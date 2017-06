Her tar kongen stolheis over elva

Kong Harald er tilbake for å fiske i Lærdalselva, og bor på en privat fiskehytte. For å komme dit måtte han ta seg over elva i stolheis.

Kong Harald har flere ganger vært på besøk i Lærdal for å prøve fiskelykken. I helgen var han tilbake.

For anledningen bodde han i en privat fiskehytte, men for å komme seg over elva måtte han sette seg på en stolheis. På den er det bare plass til én person.

En av tilskuerne dro fram kameraet og knipset bilder av kongen på vei over elva i den gyngende stolen.

Lærdalselven er omtalt som «dronningen av lakseelver», og et av fiskestedene er oppkalt etter kongen selv – «Kronprins Haralds mur».

I 1996 åpnet kongen Norsk Villakssenter i Lærdal.

– Her inne tok jeg min første laks, og jeg har mange høydepunkter i livet mitt herfra, erklærte han for anledningen.

Lærdalselva var i mange år stengt for fiskere på grunn av den dødelige lakseparasitten gyrodaktylus salaris, men åpnet igjen i 2013.

Kong Harald har også besøkt Lærdal flere ganger for å jakte på hjort.