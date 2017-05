Skuespiller Bjarte Hjelmeland (46) har fått frie tøyler når han skal holde folkets bursdagstale for kongeparet tirsdag.

– Jeg skal være stemmen til det norske folket, og det er fantastisk ærefullt, sier Hjelmeland til VG.

Kongeparet jubilerer: – 80 er bare et tall

Skuespilleren fikk en oppringning fra Slottet for et par måneder siden med spørsmål om han kunne tenke seg å takke ja til oppdraget om å holde tale på Slottsplassen under den høytidelige, men samtidig folkelige markeringen 9. mai.

– Nå er jeg i utgangspunktet veldig begeistret for kongehuset og monarkiet. Og når kongen befaler, så sier man ikke nei. Jeg skriver talen selv og sitter og pusser og filer på den i disse dager. Det er viktig for meg å formulere en slags takk fra oss alle for den jobben kongeparet har gjort gjennom alle disse årene. Kongen ba jo aldri selv om denne jobben, men han ble født inn i den. Det vil jeg si noe om.

– Hvorfor tror du at nettopp du ble spurt om å tale?

– Kanskje fordi kongeparet var og så min forestilling «I lånte fjær» like før jul på et uoffisielt besøk sammen med et vennepar? Da satt de sammen med oss backstage etterpå. Vi ble sittende lenge og hadde det veldig hyggelig – en strålende stund. Vi lo mye, men snakket også om alvorlige ting. Både kongen og dronningen har god humor.

Dronningen: Dette har irritert meg

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VELKOMST: Daværende teatersjef i Bergen, Bjarte Hjelmeland, tok imot kongeparet under Festspillene i Bergen i 2008. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG



Husker du kongebildene? – Dronningen for overlegen, kongen for bustete

Hjelmeland har opptrådt på Slottet flere ganger. Blant annet sto han for deler av underholdningen sent på kvelden i bryllupet til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i 2001.

I 2006 møtte han kongeparet i Egypt, hvor han spilte «Peer Gynt». Og mens han var teatersjef i Bergen, tok han i 2008 imot kongeparet under Festspillene. I tillegg er Hjelmeland en god venn av prinsesse Märtha Louise.

– Du er med andre ord på talefot med kongefamilien?

– Ja, det kan du trygt si. Jeg er veldig begeistret for dem, ler Hjelmeland.

LEDSAGER: Bjarte Hjelmeland og dronning Sonja i Bergen i 2008. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Dronningen: – Langt igjen til likestilling

Han har ikke fått restriksjoner på hva han kan si og ikke i talen.

– Hoffsjefen har vært veldig opptatt av at jeg skal stå fritt. De ønsker at det skal være personlig.

Nysgjerrig? Slik bor kongeparet helt privat

– Hva skal du ha på deg?

– Det er et godt spørsmål og noe jeg må tenke litt over. Jeg skal være ordentlig antrukket. Kanskje blir det dress? Men jeg har jo min flotte Fana-bunad, og det kan være en anledning til å bruke den.

Nyttårstalen: – Litt uvirkelig å bli 80

30–40 kongelige fra hele Europa vil være med på å feire kong Harald og dronning Sonjas 80-årsdager i Oslo førstkommende tirsdag og onsdag.

Håper du å få et glimt? Her er sjansen størst

Dette er den offisielle markeringen av kongens bursdag, som var 21. februar, og dronningens – som er 4. juli.

Folket har talt: Ja, vi elsker kongen!

Klokken 18.30 kommer kongeparet ut på slottsbalkongen sammen med mange av gjestene. Da får de fremmøtte på Slottsplassen mulighet til å stemme i med felles bursdagssang for jubilantene. Det er etter denne sangen at Hjelmeland holde talen sin. Han er litt nervøs.

– Ja, jeg er spent. Dette skal være en hyggelig hilsen til kongeparet på deres 80-årsdager. Jeg forsøker å finne tak i hva det er som avstedkommer denne kjærligheten som vi som folk, opplever overfor vår kongefamilie. Jeg tror det er veldig spesielt, sier Hjelmeland og legger til:

– Kongehuset står jo i en interessant posisjon. De skal ivareta en tradisjon som tradisjonelt monarki, samtidig som de skal videreutvikle det og få det inn i en moderne tid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HUMØR: Kong Harald og dronning Sonja under grunnlovsjubileet på Eidsvoll i 2014. Foto: HELGE MIKALSEN , VG

Hjelmeland er for tiden aktuell med stemme i animasjonsfilmen «Richard Storken». Han står også på rollelisten i NRKs nye dramasatsing «Hjemmebane». Om kort tid starter han prøvene på Oslo Nyes kommende oppsetning «En tjener for to herrer». I tillegg er han nå i helgen aktuell i en humormusikalsk aften under Humorfestivalen i Bergen.

25 år med kongeparet: Store øyeblikk

Programmet på Slottsplassen starter klokken 17.30. Garden skal spille og koret Soul Children skal opptre. På kvelden er det gallamiddag på Slottet.

Også onsdag er det feiring, men da er det Regjeringen som står for programmet. Her kan du lese hva som skal foregå hvor.

Vakte oppsikt: Kongens tale gikk verden rundt