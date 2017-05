Victoria forteller om den tøffe tiden

– Jeg måtte ha profesjonell hjelp, sier kronprinsesse Victoria i et nytt intervju.

Slik omtaler Victoria om den tøffe tiden på slutten av 1990-tallet hvor hun slet med alvorlige spiseforstyrrelser.

14. juli fyller den svenske tronarvingen 40 år - og i den forbindelse har hun gitt flere store intervjuer, skriver Svensk Damtidning.

Et av disse intervjuene vises på TV4 på Kristi Himmelfartsdag i en ny dokumentar som kanalen har laget i forbindelse med 40 års dagen. Her forteller hun om den tøffe tiden etter at hun ble myndig - og kravene hun stilte til seg selv. Ikke minst i forhold til å avlaste foreldrene, Kong Carl Gustaf og dronning Silvia med deres mange representasjonsoppgaver.

Hun stilte høyere og høyere krav til seg selv, samtidig som det ble større og større oppmerksomhet rundt hennes person. Problemene tårnet seg opp, sykdommen ble mer og mer alvorlig. Da måtte hun reise til USA for å få et pusterom.

– I USA fikk jeg profesjonell hjelp og det var svært viktig for meg. Jeg måtte lære meg å sette ord på følelsene mine, det var jeg helt nødt til. Dermed kunne jeg også sette grenser for meg selv og ikke presse meg selv for hardt, som jeg hadde så lett for å gjøre, sier kronprinsessen i intervjuet med TV4 i følge Svensk Damtidning som har hatt tilgang til programmet.

– Jeg ville hele tiden så mye mer enn det jeg klarte å presentere - eller klarte å være, sier Victoria i dag.

Hun er åpen om at reisen til USA og behandlingen hun fikk der hjalp, men hun stiller fortsatt store krav til seg selv. Det kommenterer hun nærmere i intervjuet med TV4.

– Jeg blir nok aldri helt fornøyd med meg selv - og det er en ulempe. . Men bare negativt er det ikke. For meg handler det også om å ville utvikle seg og gjøre mitt ytterste. Det er det som driver meg for å kunne hjelpe Sverige, sier kronprisesse Victoria.