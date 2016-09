Trappen der Sonja og Harald forlovet seg er funnet igjen

Den ikoniske trappen der dronning Sonja og kong Harald kunngjorde sin forlovelse i 1968, er gjenoppdaget.

Da tilbygget til dronning Sonjas barndomshjem ble revet, ble trappen Sonja og Harald gikk ned like etter at de ble forlovet, gjenoppdaget.

Rivningen av huset er godt i gang, og konservator Else Braut gleder seg over å ha gjenoppdaget en ikonisk trapp i rivningsprosessen.

– Her var det jo et tilbygg som nå har blitt revet vekk. Og da vi tok vekk tilbygget oppdaget vi at den opprinnelige trappen lå under tilbygget, sier konservator Else Braut til NTB.

BARNDOMMENS TRAPP: Kronprins Harald og Sonja Haraldsen på vei ut fra hjemmet hennes i Tuengen Alle der hun vokste opp etter at forlovelsen er kunngjort. Foto: , NTB scanpix

I ni år holdt kronprins Harald og Sonja Haraldsen det skjult at de var kjærester.

Dette sa kong Harald i et intervju med NRK i anledning av at kongeparet i 2016 feirer at det er 25 år siden de ble signet. NRK har laget serien «Konge og dronning i 25 år» på sju episoder. Den omhandler begges barndom, oppvekst og deres felles kamp for å få hverandre.

En viktig trapp

Trappen som nå er representerer en viktig dag i kongen og dronningens liv.

– Dette er den trappa kronprinsparet kom ut på da de var nyforlovet i 1968, forteller Braut til NTB.

Arbeidet med å dele dronning Sonjas barndomshjem i biter og flytte det til Maihaugen er i gang. Der skal det gjenoppstå i original stand, og dronningen skal bidra. Boligen skal inngå i samlingen «Boligfeltet», som er en samling med eneboliger fra 1900-tallet, der hus, interiør og gjenstander skaper komplette, tidsriktige hjem.

Funkisboligen på Vinderen, der lille Sonja Haraldsen tok sine første skritt og vokste opp, skal representere 1930-tallets arkitektur i samlingen Boligfeltet på Maihaugen. Huset skal kuttes på midten, demonteres i nøye oppmålte terninger og flyttes forsvarlig på trailere til Maihaugen på Lillehammer.

– Det er moro, vi liker sånne jobber, sier prosjektleder Arne Bergheim i Nordic Crane, som skal flytte huset, til NTB.

Det er et av de større flytteprosjektene de har holdt på med.

Barndomshjem gjenoppstår

Målet er at barndomshjemet skal gjenoppstå så likt som mulig sin opprinnelige form. Håndverkerne arbeider med å finne tilbake til de panelene, tapetene og gulvene som fantes i huset da det sto nybygd i 1935.

Dronningen skal selv bidra med informasjon og gjenstander.

Målet er at huset skal gjenåpnes på Maihaugen innen 29. august i 2018 som vil være nøyaktig 50 år etter kongeparet giftet seg.