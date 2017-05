The Telegraph synes Norge har verdens morsomste kongefamilie

Den britiske avisen forklarer hvorfor i en lengre artikkel.

Det er velkjent at den norske kongefamilien er populær her hjemme.

Men de har også internasjonal appell – ikke minst i et av landene som dyrker rojalitet som ivrigst.

Den britiske storavisen The Telegraph fikk med seg kongeparets 80-årsfeiring nylig.

I den anledning har de publisert artikkelen «Why the Norwegians have the most fun royals in the world».

I artikkelen – som prinsesse Märtha Louise har delt på Facebook – tar de for seg flere av kongefamiliens medlemmer og deres særegenheter, ofte med et humoristisk tilsnitt.

HYLLES: Dronning Sonja og kong Harald, her under gallamiddagen på Slottet i anledning kongeparets 80-årsfeiring. Foto: NTB SCANPIX

Marius Borg Høiby (20) omtales som et «uekte» familiemedlem, en surfetype og en hjerteknuser.

Skuffet millioner



«Tidligere i år skuffet han millioner av tenåringer ved å kunngjøre at han har valgt å ikke utføre kongelige plikter. I stedet har han flyttet til Los Angeles, hvor han bygger forretninger rundt surfingen sin», skriver The Telegraph.

Kronprinsesse Mette-Marit (43) omtales som kronprinsens «skandaløse» kone.

NYBARBERT: Kronprins Haakon. Foto: NTB SCANPIX

Avisen påpeker at hun hadde en vinglete vei inn i kongehuset, som alenemor og med «noe tvilsom» omgangskrets.

«Men etter at de giftet seg i 2001 har alle påstander om at hun ikke var rollen verdig smeltet bort», mener The Telegraph, som trekker frem kronprinsessens humanitære arbeid, hennes store innsats som kongelig og nylige lederutdannelse – samt hennes sans for mote.

Kronprins Haakon (43) får stempelet «høy, mørk og kjekk», og er angivelig en spøkefugl.

(saken fortsetter under klippet)

The Telegraph trekker frem siste ukes skjeggfjerning som et klassisk eksempel på hans humor, og mener han er på stø kurs mot å bli den mest «groovy» kongen i moderne tid.

Prins Sverre Magnus' (11) opptreden på balkongen ved 80-årsfeiringen har ikke gått den britiske avisen kongehus forbi.

(saken fortsetter under klippet)

«Han er helt klart på vei til å bli en karismatisk, lystig kongelig. Akkurat som resten av dem!»

Kong Harald får ros for sin humor, ikke minst for da han subtilt kalte sin kone og dronning et troll.

The Telegraph roser også talen der han slo et slag for homofile og religiøs frihet. Avisen synes dessuten han er sporty.

Dronning Sonjas rolle som vanlig borger før ekteskapet gjøres også til et poeng i artikkelen. Det samme gjelder hennes entusiasme for musikk, kunst, foto, natur og friluftsliv.

The Telegraph dveler også litt ved dronningens ytre, og er farlig nær å ta «en Jan Thomas»:

«Hun ser ofte 20 år yngre ut.»

Prinsesse Märtha Louise nevnes ikke i artikkelen, ei heller Ari Behn.