Syk dronning Margrethe trakk seg fra militærarrangement i siste liten

Den danske dronningen hadde hovedrollen i arrangementet som kun arrangeres hvert 25. år, men kom seg ikke til England på grunn av sykdom.

Lørdag avholdes det et storstilt militærarrangement i Canterbury i England. Tusenvis av tilskuere og soldater hadde møtt opp, men dronningen av Danmark ble rammet av sykdom og måtte bli hjemme, skriver Jyllands-Posten.

Som æresoberst for «Princess of Wales's Royal Regiment», skulle Dronning Margrethe inneha hovedrollen for arrangementet. Det skulle feires nye faner til regimentet, noe som er en stor begivenhet i britisk militærtradisjon, og som bare finner sted hvert 25 år.

Det var den danske ambassadøren Lars Thuesen som måtte steppe inn som representant for dronningen. Dronningens tale måtte han stå for, og han takket soldatene som hadde tjent i Irak og betalt den «ultimate prisen».

Hun skal ha meldt avbud tidligere på lørdagen, men kongehuset opplyser til Jyllands-Posten at det ikke skal dreie seg om alvorlig sykdom.

Dronning Margrethe tok over som æresoberst for prinsesse Diana i 1997, etter at Diana ble skilt fra prins Charles. Da hadde de to delt på tittelen siden 1992.

