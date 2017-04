Svenskekongens svoger er død

Tirsdag døde ektemannen til prinsesse Désirée, svenskekongens søster. Friherre Niclas Silfverschiöld ble 82 år gammel.

I den anledning har det svenske hoffet sendt ut denne uttalelsen fra kong Carl Gustaf:

– Jeg og min familie har med stor sorg blitt informert om at friherre Niclas Silfverschiöld, prinsesse Désirées ektemann, har gått ut av tiden. Våre tanker går til prinsesse Désirée og hennes familie.

Til den svenske avisen Expressen forteller kommunikasjonssjefen ved det svenske hoffet Margareta Thorgren, at Niclas Silfverschiöld, døde etter noe tids sykdom.

– Prinsesse Désirée og hennes familie var ved hans side da han gikk bort, fortsetter Thorgren.

Silfverschiöld giftet seg med den fire år yngre prinsesse Désirée i 1964 og sammen fikk de tre barn, Carl, Christina Louise och Hélène. Paret var bosatt på slottet Koberg som ligger like sør for Trollhättan. Kong Carl Gustaf var tidligere ofte på besøk hos sin søster og hennes mann - og da som regel for å gå på jakt.

I egenskap av å være gift med prinsesse Désirée, kongens søster, inngikk Silfverschiöld som en del av den svanske kongefamilien. Men oppstråde relativt sjeldent i offentlige sammenhenger. Han var imidlertid tistede i fjor i forbindelse med markeringen av kongens 70 års dag - og naturligvis da kronprinsesse Victoria giftet seg med sin Daniel Westling i 2010.

Prinsesse Desireé, friherrerinne Silfverskiöld og Friherre Niclas Silfverskiöld stod også på gjestelisten da vår egen kong Harald feiret sin 70 års dag for ti år siden.