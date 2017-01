Svensk kongeekspert: – Overrasket over at brevet ikke kommer fra Marius selv

Kronprinsesse Mette-Marits (43) oppfordring til pressen om å la sønnen Marius Borg Høiby (20) være i fred, vekker oppsikt blant internasjonale kongeeksperter. De stusser på at beskjeden ikke kommer fra Høiby selv.

Torsdag publiserte slottet et åpent brev av kronprinsesse Mette-Marit (43), hvor hun ber mediene om å holde seg unna sønnen Marius Borg Høiby (20).

«De siste par årene har vært preget av en utvikling jeg som mor selvfølgelig gjerne skulle vært foruten. Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse, jeg mener ikke er dem verdig», skriver blant annet kronprinsessen.

Brevet kom dagen før sønnen fyller 20 år.

17. januar flytter Høiby til USA for å starte på et studie i økonomi og administrasjon i California. En av årsakene til at han reiser skal være for å slippe unna norsk presse.

Aftonbladets kongeekspert Jenny Alexandersson er overrasket over at brevet kommer fra kronprinsessen, og ikke Høiby selv.

– Jeg ble overrasket over at det er hans mor, og ikke han selv som kommer med dette utsagnet, hvis det nå er slik at han er så bekymret for pressens dekning. Han er tross alt 20 år gammel, og jeg er overbevist om at han hadde vært i stand til å gi pressen en god forklaring hvis han ønsker mer avstand til media, sier Alexandersson til VG.

Deler selv i sosiale medier

Fredag presiserer kommunikasjonssjef på Slottet, Marianne Hagen, overfor VG at det er Marius sitt personlige ønske å få være i fred, og ikke et utspill basert på Kongehusets ønske.

– Marius har ikke lyst til å være kjendis, og det bør han ha rett til å bestemme selv. Han ønsker virkelig ikke det. Marius har eksplisitt bedt meg ved mange anledninger om å gi tydelig beskjed til mediene som ønsker å skrive om han, at han ikke vil det, sier Hagen.

Den svenske kongeeksperten mener at Høibys aktivitet i sosiale medier ikke stemmer overens med hans ønske om å ikke bli omtalt av pressen.

– Mitt inntrykk av Marius er ikke at han har mislikt eller prøvd å gjemme seg for oppmerksomheten. I så fall hadde han ikke vært så åpen og delt så hyppig i sosiale medier, og tillat at så mange fulgte ham. Det er ikke vanskelig å låse kontoen sin, slik at bare hans familie og nærmeste venner kan følge ham, sier Alexandersson.

Høiby er aktiv på både Instagram, Snapchat og Tumblr. På førstnevnte billeddelingstjeneste har han over 40.000 følgere, og her deler han hyppig bilder av seg selv og sine venner.

Alexandersson tror ikke at mediene kommer til å slutte å skrive om Høiby, selv om kronprinsessen ber om det i det åpne brevet.

– Jeg tror norsk og utenlandsk presse vil fortsette å skrive om Marius når det er aktuelt å gjøre det. Kanskje interessen kjølner litt nå som han flytter til USA, men det avhenger også av hvordan Marius håndterer det hele og hva han lar verden se av hans liv gjennom sosiale medier, sier hun.

Paparazzifotografer

Den britiske forfatteren og kongereporteren Phil Dampier, som har fulgt den britiske kongefamilien i 30 år, mener at kronprinsessen ikke kan be pressen om å holde seg unna sønnen.

– Jeg tror det er urealistisk av kronprinsessen å forvente at aviser og magasiner ikke skal skrive om sønnen hennes, sier han.

– Dersom hertuginnen av Cambridge (Kate Middleton, 35) hadde en sønn fra et tidligere forhold, så ville det vært stor interesse rundt ham, og jeg vil tro at den britiske pressen ville skrevet om ham, legger Dampier til.

Kongereporteren mener at det beste kronprinsessen kan gjøre, er å prøve å kontrollere mediesituasjonen rundt sønnen. Han foreslår å gi pressen tilgang til å fotografere Høiby ved noen få anledninger i USA, slik at det vil dempe interessen for andre bilder.

– Jeg vet ikke hvor stor interesse det er for de norske kongelige i USA, men uansett så vil det alltid være paparazzifotografer der som ønsker å selge bilder til hele verden, sier Dampier.

Toppløsbilder av Kate

Den britiske kongereporteren trekker frem toppløsbildene tatt av hertuginne Kate i Frankrike, som et eksempel på hvor vanskelig det er for kongelige å kontrollere utenlandsk presse.

– William og Kate vil bruke mange år på å gå til retten mot franske fotografer etter at de tok toppløsbilder av Kate når hun solte seg på ferie, sier han, og fortsetter:

– Dersom det blir tatt bilder av Marius i USA, er det verdt prisen og tiden å kjempe mot?

Det var i 2012 at toppløsbildene ble tatt av en paparazzifotograf som snikfotograferte hertugparet i Sør-Frankrike. Det franske magasinet Closer trykte bildene, og det gjorde også italienske, svenske og danske magasiner.

William og Kate saksøkte det franske magasinet i det franske rettssystemet.

Medieviter: Ingen kan reservere seg mot pressen



Medieviter Gunnar Bodahl-Johansen mener det ikke er noen automatikk i at pressen skal få skrive om Marius bare fordi han er aktiv på sosiale medier.

–Bare fordi han har lagt ut ting på nettet betyr ikke det at pressen kan skrive nærmest hva de vil om Marius. Det er ikke riktig uansett hvilke selvstendige valg han har gjort, sier Johansen og legger til.

–Selv om han formelt ikke er en del av kongefamilien er han en person det er knyttet stor interesse til, og det må han leve med.

–Kan man reservere seg mot pressen?

–Nei, ingen kan reservere seg mot pressen.



–Hvorfor ikke?

–Fordi pressen har en suveren posisjon, det er det sentrale i pressefriheten at pressen får skrive om hva de vil. Samtidig har de et pressefaglig utvalg og vær varsom plakaten som de må forholde seg til, men selv det har ikke noen makt ovenfor en norsk redaktør. Når kongefamilien eller vanlige mennesker blir interessant for offentligheten står pressen fritt til å skrive om de.



Hvorfor har Marius relevans for offentligheten?

–Vi har et monarki som har opphøyde og privilegerte roller i samfunnet, og det legitimerer offentlighetens interesser for dem.



Johansen mener at til tross for at Marius har 40.000 følgere på Instagram så betyr ikke det at pressen står uten ansvar for hva de skulle bringe videre. Han mener likevel kronprinsessen burde vært tydeligere på hvem og hva hun kritiserer i brevet.

–Forstår du Kronprinsessen som mor?

–Ja, men hun må forstå at hun er kronprinsesse, og det betyr at hun har en maktposisjon, og da er det problematisk at hun er så vag. De kongelige møter for eksempel aldri opp i det offentlige rom og svarer på kritiske spørsmål, sier Johansen.