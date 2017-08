Prins Henrik krever at dronning Margrethe gjør ham til kongegemal

Prinsen av Danmark stiller nytt krav til sin kone, dronning Margrethe: Gi meg ny tittel, så kan jeg begraves ved din side.

Prins Henrik (83) har alltid vært misfornøyd med sin egen tittel, og har flere ganger krevd at han og hans kone dronning Margrethe skal være likestilte også utad.

Det siste utsagnet var da han forrige uke sa han ikke ville gravlegges på Roskilde Domkirke i sarkofagen dronningen har fått laget.

I dag kommer prinsen med ytterligere skyts mot sin kone. Denne gangen i et langt intervju i danske Se og Hør.

– Hvis hun vil ha meg begravd sammen med henne må hun gjøre meg til kongegemal, sier han ifølge Dagbladet.

– Det er ikke en kvinne som skal bestemme alt. Jeg stiller på lik linje med den personen jeg er gift med. Når hun er dronning, kan hun gjøre meg til kongegemal, mener han.

Kongehusekspert: – Han ydmyker Dronningen

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen forteller til Ritzau at det egentlig ikke er noe i veien for at dronningen kan kalle prins Henrik for konge, men at det vil skape problemer med tanke på ordlyden i grunnloven.

– I Grunnloven er tittelen konge brukt om statsoverhodet. Derfor vil det skape forviklinger alle stedene i loven hvor ordet konge blir brukt, sier han, ifølge Ekstra Bladet.

Han forklarer videre at i dag gjelder lovens tittel konge omtale av dronning Margrethe siden hun er Danmarks regent. Derfor vil aldri prins Henrik kunne bli konge.

Prins Philip: Britisk avis meldte om hans død – men han lever i beste velgående

Kongegemal kun brukt i Spania og Portugal

I Nord-Europa har man aldri kalt en dronnings mann for noe annet enn prins. Kongegemal kun er utbredt i Spania og Portugal, det mener Sørensen kan være grunnen til at dronningen ikke har gitt prinsen den tittelen.

Sebastian Olden-Jørgensen, historiker og kongehusekspert, sier til Ekstra Bladet at en annen grunn til det kan være at man ikke vet hvorvidt det vil skade eller gagne kongehuset på sikt.

Prins Henrik: – Det er dronningen som gjør meg til narr

Prinsen fortalte i intervjuet med danske Se og Hør at dronningen ikke viser ham «den respekt en alminnelig kone skal gi sin ektemann».

– Det er hun som gjør meg til narr. Jeg har ikke giftet meg med dronningen for å bli begravet i Roskilde, sier prinsen ifølge Se og Hør.

Første gangen prins Henrik uttalte seg om sin misnøye var i 2002. Da følte han at han ble tilsidesatt av sin kone og sønn.

Prins Henrik vil nemlig aldri bli regent, så om han dør etter sin kone vil likevel sønnen kronprins Fredrik ta over tronen.