Prins Harry smuglet inn kjæresten Meghan Markle til Pippas bryllupsfest

Mens bryllupsgjestene ventet på mottakelsen for Pippa Middleton og ektemannen James Matthews, kjørte prins Harry i all hemmelighet til London for å hente kjæresten Meghan Markle til festen.

Lørdagens bryllup mellom søsteren til Storbritannias hertuginne Kate og den rike forretningsmannen James Matthews, er årets kjendisbryllup i Storbritannia, og britiske aviser var i dagene i forveien fulle av spekulasjoner om prins Harry ville benytte anledningen til å vise frem sin nye kjæreste for offentligheten.

Det britiske kongehuset bekreftet forholdet i november i fjor, og advarte samtidig mot behandlingen Markle har fått i britiske medier.

Milepæl

Prins Harry ankom imidlertid kirken sammen med sin bror prins William, uten at den amerikanske skuespillerkjæresten var å se. Men etter seremonien hadde gjestene flere timer til rådighet før den mer uformelle mottakelsen på Middleton-familiens gods i Buckleberry. Da skal prinsen ha satt seg i bilen og kjørt halvannen time til London for å hente kjæresten, melder People.

Selv om paret tidligere har deltatt sammen i bryllupet til en av prins Harrys nære venner på Jamaica, blir Markles deltakelse på den kongelige bryllupsfesten betegnet som en milepæl i forholdet, og et tydelig signal om at det er i ferd med å bli svært seriøst.

Årsaken til at Markle ikke deltok på selve seremonien skal ha vært at hun og prins Harry ikke ønsket å ta oppmerksomhet fra brudeparet.

Ifølge avisen The Sun har Markle datet prins Harry i ti måneder, og kongehusekspert Kjell Arne Totand er blant dem som har spekulert i at det nærmer seg forlovelse for den britiske prinsen.

Viste seg sammen

For uker siden viste paret seg offentlig på samme sted da prins Harry deltok i en polokamp på fasjonable Coworth Park i Ascot. Markle fulgte kjæresten fra tribunen. Etter kampen ble de to avbildet da de smilende, og tett omslynget gikk mot bilen.

Tidligere i vinter skal de to, ifølge The Sun, ha feriert i Tromsø for å se Nordlyset.

I april fløy Harry til Toronto, der Markle spilte inn nye episoder av den populære TV-serien «Suits», for å tilbringe påskehelgen med kjæresten. Han droppet dermed den tradisjonelle påskegudstjenesten med dronning Elisabeth i St. George-kapellet på Windsor.

– Til tross for avstanden og den store medieinteressen, ser de veldig avslappet ut. De er veldig lykkelige, sier en kilde nær paret til People.