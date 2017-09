Prins Harry og kjæresten: Viste seg sammen offentlig for første gang

I helgen viste skuespiller Meghan Markle (36) og prins Harry (33) seg sammen for første gang. Men det var et skår i gleden for dem som hadde håpet å se dem sammen. De satt ikke ved siden av hverandre.

Det mye omtalte paret har holdt lav profil siden det britiske hoffet bekreftet forholdet i november.

Lørdag dukket begge opp under åpningsseremonien til Invictus Games i Toronto, et sportsarrangement for krigsveteraner. Prins Harry grunnla konkurransen for tre år siden, inspirert av egne erfaringer fra tiden i Afghanistan.

Selv om paret kom sammen, satt de altså ikke ved siden av hverandre. Derimot var det hele 18 plasser som skilte dem på tribunen, meldte avisen Daily Mail.

PRINS HARRY: 8. november i fjor bekreftet den britiske prinsen at han er sammen med skuespiller Meghan Markle. Foto: AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

Årsaken til at de ikke satt sammen er ikke kjent. Prins Harry satt ved siden av presidentfrue Melania Trump.

Nær sammenbrudd: Prisen om tapet av moren.

Bryllup neste?



Meghan Markle, kjent fra TV-serien «Suits», skal allerede ha møtt dronningen. Da prinsen i fjor bekreftet at de to er et par og ba pressen holde seg unna, noe som er uvanlig for kongehuset, satte det fart i spekulasjonene om at forholdet er seriøst, melder avisen The Telegraph.

I mediene spekuleres det nå om en forlovelse er nært forestående.

Skuespiller Markle kommer opprinnelig fra Los Angeles, men bor nå i Toronto i Canada. Telegraph mener det faktum at Markle skal ha sluttet med all promotering, og at hun har takket nei til flere sesonger med TV-serien «Suits», er en indikasjon på at hun er i ferd med å gjøre europeer av seg

I vinter: På hemmelige norgesferie.