Prins George og prinsesse Charlotte sjarmerte i tante Pippas bryllup

Med mamma trygt ved sin side sjarmerte prinsesse Charlotte og prins George både gjester og fotografer under bryllupet til tante Pippa lørdag.

Prins George (4) i grønne knebukser og hvit skjorte og Charlotte (2) i hvit kjole som matchet bruden, Pippa Middleton. De to barna til prins William og hertuginne Kate var to av åtte brudepiker og brudesvenner i Pippa Middletons bryllup.

Allerede i april ble det kjent at toåringen skulle få følge tante Pippa opp kirkegulvet, skriver the Telegraph.

Før bryllupet skal hertuginne Kate ha innrømmet at hun var litt engstelig for hvordan barna skulle oppføre seg under seremonien, ifølge Daily Telegraph.

Det gikk imidlertid veldig bra.

BRUDEPIKE OG BRUDESVENN: Prins George og prinsesse Charlotte sjarmerte både fotografer og gjester under bryllupet til Pippa Middleton og James Matthew. Foto: KIRSTY WIGGELSWORTH /Getty Images

De andre brudepikene var hertuginne Philippa Hoyos, Lily French og Avia Horner. Brudesvennene var Casimir Tatos, Edward Sebire, William Ward og altså prins George.

Både kongelige og kjendiser var til stede i det som er årets bryllup i Storbritannia. Phillipa «Pippa» Middleton (33) er søster til Storbritannias hertuginne Kate, og medieinteressen rundt bryllupet har vært intens i de britiske mediene. Pippa giftet seg med den rike forretningsmannen James Matthews (41), som hun forlovet seg med i fjor. Pippa ble kjent verden over da hun var brudepike i bryllupet til prins William og Kate i 2011.

Til stede i bryllupet var selvfølgelig søsteren Kate og svogeren prins William. Blant de kongelige gjestene var også prinsesse Eugenie og prins Harry.

Gjester i bryllupet, som finner sted i St. Mark's Church noen få kilometer fra Middelton-familiens hjem i Bucklebury vest for London, var blant andre også tennisstjernen Roger Federer og hans kone Mirka.

Bruden hadde valgt en hvit brudekjole designet av britiske Giles Deacon. Den tettsittende, kortermede kjolen var dekket av blonder og hadde halvhøy hals og åpen rygg.

Det er tidligere kjent at Pippas forlovelsesring ifølge BBC skal ha kostet 250 000 pund, cirka 2,75 millioner kroner, men det har ikke kommet fram detaljer om gifteringene.

