Prins Carl Philip og prinsesse Sofia venter sitt andre barn

Svenskeprinsen Alexander (snart ett år) blir storebror til høsten.

Prins Carl Philip (37) og prinsesse Sofia (32) venter sitt andre barn, melder det svenske kongehuset i en pressemelding.

«Prins Carl Philip og prinsesse Sofia har den store gleden av å annonsere at de venter sitt andre barn», heter det fra kongehuset.

Kjærlighetshistorien: Carl Philip og Sofia

Ifølge det svenske kongehuset er formen til prinsessen bra, og hun har termin i september.

– Vi er glade for å kunne annonsere at vi venter barn, ett søsken til prins Alexander. Vi ser frem til å ønske et nytt lite medlem velkommen til familien vår, sier prinsen og prinsessen i en uttalelse.

Fra før av har det svenske prinseparet sønnen Alexander, som fyller ett år 19. april.

Det er ikke ventet noen store endringer i parets program i løpet av våren og sommeren.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier til VG at det er «hyggelige nyheter fra Stockholm i ettermiddag».

– Skal si det yngler i familien Bernadotte: Nå blir også Carl Philip og Sofia tobarnsforeldre – og det svenske kongeparet får sitt sjette barnebarn, sier Totland.

– Kong Carl Gustaf og dronning Silvia ble besteforeldre relativt sent i livet, men etter at de fikk sitt første barnebarn, prinsesse Estelle,for vel fem år siden, har de sannelig kommet som perler på en snor, legger han til.