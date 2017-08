Prins Carl Philip og Prinsesse Sofia har blitt tobarnsforeldre

Paret fikk en liten gutt torsdag klokken 11.24.

Det svenske prinseparet fikk sitt andre barn torsdag klokken 11.24 skriver det svenske kongehuset på sine hjemmesider.

Aftonbladet skriver at både mor og barn har det bra.

Prinsen forteller på en pressekonferanse på sykehuset at deres første sønn Alexander har fått et søsken.

– Jeg tror Alexander blir veldig glad for at han har fått en liten lillebror, sier prins Carl Philip.

Kjærlighetshistorien: Carl Philip og Sofia

Han forteller at gutten veide 3400 gram og var 49 centimeter lang. Prinsen forteller videre at han er veldig glad, og beskriver sin kone som fantastisk etter fødselen.

– Følelsen som for alle foreldre så har du mange følelser både i hodet og hjertet. Du er veldig lykkelig, forteller prinsen om følelsen av å bli forelder igjen.

I mars ble det kjent at paret ventet sitt andre barn. Fra før har prins Carl Philip og prinsesse Sofia sønnen Alexander, som fylte ett år i april.

– Vi er glade for å kunne annonsere at vi venter barn, ett søsken til prins Alexander. Vi ser frem til å ønske et nytt lite medlem velkommen til familien vår, sa prinsen og prinsessen i en uttalelse da.

Prins Carl Philip og prinsesse Sofia har vært kjærester siden 2010, og giftet seg i 2015.

Det svenske kongeparet er nå besteforeldre til hele seks små. Kronprinsesse Victoria og hennes mann Daniel har barna prins Oscar Carl Olof og prinsesse Estelle. Prinsesse Madeleien og Chris O'Neill har barna Leonore og sønnen Nicolas. I helgen annonserte de at de venter sitt tredje barn.