Ofrer prinsessetittel for kjærligheten

Prinsesse Mako av Japan sier fra seg tittelen som prinsesse, for å kunne gifte seg med en tidligere studiekamerat.

Ifølge Jyllandsposten ønsker prinsessen, som er keiser Akihitos eldste barnebarn, å gifte seg med den 25-årige, jusutdannede Kei Komuro.

Paret skal ha møtt hverandre for fem år siden, da de begge var studenter ved det internasjonale kristne universitetet i Tokyo.

Grunnen til at prinsesse Mako ikke kan beholde sin tittel hvis hun gifter seg er at det i Japan ikke er tillatt for kongelige å gifte seg borgelig.

Har startet debatt



Det er konservative krefter i Japan som holder fast ved vedtaket om at kvinnelige medlemmer av keiserfamilien ikke skal kunne beholde sine titler når de gifter seg borgelig. Årsaken til at disse reglene fastholdes skal være frykt for at en endring i reglene på sikt skal kunne føre til at en kvinne ender opp på tronen.

«DRØMMEPRINSEN»: Kei Komuro, mannen som kapret den japanske prinsessens hjerte, jobber som juridisk assistent. Foto: Fumine Tsutabayashi

I en undersøkelse nylig utført i Japan svarte 86 prosent av de 3000 spurte at det var ønskelig at en kvinne skulle kunne overta keisertronen.

Forholdet mellom Mako og Komuro skal ha blitt akseptert av prinsessens familie, men det er ikke kommet noen offisiell uttalelse fra keiserfamilien.

Keiseren ønsker å abdisere



Prinsesse Makos bestefar, keiser Akihito, har angivelig planer om å abdisere fra keisertronen i løpet et par år. Den 83-årige keiseren frykter at hans sviktende helse vil hindre han i å kunne utføre sine plikter.

At prinsessen nå ønsker å tre ut av keiserfamilien gjør at det hersker enda mer usikkerhet rundt Japans keiserdømmes fremtid. Keiserdømmet er verdens eldste sammenhengende monarki, og Akihito er verdens eneste gjenlevende keiser.

Fredag godkjente Japans kabinett et forslag som kan gi keiseren lov til å abdisere hvis det er ønskelig. Gjør han det er det første gang på over 200 år at en keiser velger å abdisere i Japan.

Det er forventet at det er keiserens sønn, kronprins Naruhito (56) som ved en eventuell abdisering tar over tronen etter sin far.