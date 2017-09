Magasin fikk bot etter toppløsbilder av hertuginne Kate

To medier er dømt til å betale rundt én million kroner i bot etter å ha publisert toppløsbilder av hertuginnen av Cambridge.

Det var det franske kjendismagasinet Closer og en regional avis som var saksøkt for å ha trykket bilder av hertuginnen mens hun solte seg i bar overkropp for fem år siden.

Tirsdag kom dommen i den franske domstolen i Paris, der Closer ble funnet skyldig i å invadere hertuginne Catherines privatliv, og ble idømt 103.000 euro i bot. Det tilsvarer rundt 960.000 kroner med dagens kurs.

Ifølge britiske Telegraph saksøkte prins William og hertuginne Kate bladet for 1,5 millioner euro, mens retten altså landet på en lavere sum.

FAMILIEN: Prins William, hertuginne Kate og barna prins George og prinsesse Charlotte på en flyplass i Hamburg i juli. Foto: Patrik Stollarz , AFP

I tillegg ble redaktøren i og eieren av Closer dømt til å betale 45.000 euro hver i bot, eller 420.000 kroner, maksimalbeløpet innen strafferammen.

Rettssaken mot seks personer knyttet til Closer og den regionale avisen La Provence startet i mai i Nanterre vest i Paris, og dreide seg om retten til å ta og trykke telelinse-bildene av Kate på ferie med William i september 2012. Paparazzi-bildene av Kate og William ble tatt da de solte seg på terrassen av slottet til dronning Elizabeths nevø i Provence i Frankrike.

Toppløsbildene ble trykket både på forsiden og inne i magasinet. Avisen publiserte bilder av hertuginnen i badetøy.

Også et italiensk kjendismagasin trykket senere bildene.

Nyheten om boten kommer bare én dag etter at prinseparet offentliggjorde at de venter sitt tredje barn. Kongehuset meldte på Twitter at Kate også denne gangen, som i sine tidligere svangerskap, lider av ekstrem svangerskapskvalme.

Det britiske prinseparet har vært nøye med å skjerme barna for pressen. I 2014 sendte de ut et advarende brev til en fotograf som muligens hadde forfulgt sønnen og hans barnevakt. Først da prinsen begynte i barnehage i januar fikk pressen de første bildene av ham.