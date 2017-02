Kronprinsparet lovet å pusse opp – nå forfaller kulturminner

Tre år etter at kronprinsparet lovet å pusse opp to bygninger på Skaugum, har fortsatt ingenting skjedd.

Fagfolk er opprørte over at bygninger på Skaugum ikke blir tatt ordentlig vare på, skriver NRK.

Husmannsplassen Bråtan råtner, og det samme gjør den gamle Rødlåven, som står i nærheten av hovedgården på Skaugum i Asker, hvor kronprinsparet bor.

– Vi som bor her i Asker synes det er utrolig trist at de ikke blir tatt vare på. Det går an å sette Bråtan i stand, slik at folk kan bo her, sier Fredrikke Hegnar von Ubisch, direktør ved Asker museum, til NRK.

Kommunaldirektør i Asker, Ragnar Sand Fuglum, sier til NRK at Asker kommune følger situasjonen tett, men at det er eierens ansvar å legge fram en plan for byggene.

LOVET Å PUSSE OPP: Her er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fotografert på et besøk til Kirkens Bymisjon i Oslo i desember. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Lovet oppussing

På kronprinsparets eiendom i Asker finnes det 41 bygninger. For tre år siden søkte kronprinsparet om å rive ni av bygningene på Skaugum.

Blant bygningene som sto på rivingslisten til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, var den 199 kvadratmeter store Rødlåven, som ble bygget tidlig på 1900-tallet, og husmannsplassen Bråtan fra slutten av 1800-tallet.

Riksantikvaren mente at de ikke var bevaringsverdige, men planene skapte sterke reaksjoner i lokalmiljøet.

Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppfordret Asker kommune å stoppe den planlagte storoppryddingen på Skaugum. Han mente at eiendommen har for stor verdi som kulturlandskap nasjonalt og regionalt til å kunne rives.

Til slutt trakk kronprinsparet søknaden. Samtidig lovet de å pusse opp Rødlåven og Bråtan, men etter tre år har ikke oppussingen startet.

Slottet vil ikke intervjues om saken av NRK, men skriver i e-post til NRK at «det foreligger ingen planer for bygningene.»

Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen har ikke besvart VGs henvendelser fredag.