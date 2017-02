Kronprinsparet får kritikk fordi bygninger forfaller

Kronprisparet ktitiseres for at bygninger på Skaugum ikke blir tatt ordentlig vare på, melder NRK.

Husmannsplassen Bråtan råtner, og det samme gjør den gamle Rødlåven, som står i nærheten av hovedgården på Skaugum i Asker, hvor kronprinsparet bor.

– Vi som bor her i Asker synes det er utrolig trist at de ikke blir tatt vare på. Det går an å sette Bråtan i stand, slik at folk kan bo her, sier Fredrikke Hegnar von Ubisch, direktør ved Asker museum, til NRK.

Slottet vil ikke intervjues om saken av NRK, men skriver i e-post til NRK at «det foreligger ingen planer for bygningene.»

Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen besvarte ikke VGs henvendelser før publisering av denne saken fredag.

I saken VG publiserte, på bakgrunn av NRKs artikkel, sto det at kronprinsparet hadde «lovet å pusse opp». Fredag ettermiddag tok assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen kontakt med VG og hevdet at dette ikke medfører riktighet. Artikkelen er derfor endret.



– Det er aldri gitt noe løfte, og det er ikke bestemt hva som skal skje med eiendommene, sier Gjeruldsen.



Kommunaldirektør i Asker, Ragnar Sand Fuglum, sier til NRK at Asker kommune følger situasjonen tett, men at det er eierens ansvar å legge fram en plan for byggene.

– Dette er en sak som ligger to år tilbake i tid for oss, da de søkte om å rive, også trakk søknaden. I dag er det ikke en sak hos oss, sier Fuglum til VG.

– Kommunen har mulighet til å gi pålegg om å forhindre ytterligere forfall, men dette er ikke noe vi vurderer i dag. Kommunen har ikke hatt praksis for det tidligere. Vi ønsker først og fremst en god dialog med Slottet, sier han.

LOVET Å PUSSE OPP: Her er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fotografert på et besøk til Kirkens Bymisjon i Oslo i desember. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Trakk søknad



På kronprinsparets eiendom i Asker finnes det 41 bygninger. For tre år siden søkte kronprinsparet om å rive ni av bygningene på Skaugum.

Blant bygningene som sto på rivingslisten til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, var den 199 kvadratmeter store Rødlåven, som ble bygget tidlig på 1900-tallet, og husmannsplassen Bråtan fra slutten av 1800-tallet.

Riksantikvaren mente at de ikke var bevaringsverdige, men planene skapte sterke reaksjoner i lokalmiljøet.

Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppfordret Asker kommune å stoppe den planlagte storoppryddingen på Skaugum. Han mente at eiendommen har for stor verdi som kulturlandskap nasjonalt og regionalt til å kunne rives.

Til slutt trakk kronprinsparet søknaden, men det er ikke igangsatt oppussingen startet.