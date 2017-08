Kongeekspert om prinsen av Danmark: – Ydmyker dronningen

Prins Henrik har aldri kommet over skuffelsen over at han ikke ble konge av Danmark. Og han har aldri lagt skjul på det.

Torsdag denne uken kom meldingen om at prins Henrik av Danmark har bestemt seg for at han ikke ønsker å begraves sammen med Dronning Margrethe.

Tradisjonelt begraves regentpar sammen, og planen har vært at prins Henrik skulle ligge ved siden av Dronning Margrethe i en sarkofag i Roskilde Domkirke.

Da nyheten ble kjent uttalte kommunikasjonssjefen ved det danske kongehuset, Lene Balleby, at avgjørelsen kommer etter flere års misnøye med sin egen plass i monarkiet.

– Det er ingen hemmelighet at prinsen i mange år har vært utilfreds med den rollen og tittelen han ble tildelt i det danske monarkiet, sa Balleby.

BRYLLUPSGJESTER: Dronning Margrethe og Prins Henrik i Dronning Sonja og kong Haralds bryllup i 1968. Foto: , NTB scanpix

Prins Henrik kommer fra en fransk adelsfamilie, og giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967. Dronning Margrethe tok over tronen i 1972 etter at hennes far, kong Frederik den niende, ble syk og døde.

Da fikk Prins Henrik tittelen prinsgemal, altså ektefellen til den regjerende dronningen. Det mislikte han sterkt.

– Prins Henrik ble møtt med stor velvilje da han som fransk diplomat i 1967 ble presentert som tronfølgeren prinsesse Margrethes forlovede. Han nøt da også en stor popularitet i befolkningen i mange år – fordi det var så åpenbart at han gjorde sin hustru lykkelig, forteller TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.

Tok misnøyen til offentligheten

Han forklarer at dronning Margrethe har visst at posisjonen som prinsgemal kan være vanskelig, og at hun gjennom årenes løp har prøvd å gjøre ektemannen til lags. Tilsynelatende uten hell, fordi ved tusenårsskiftet så tok den franskfødte prinsen misnøyen sin til offentligheten.

VIL VÆRE HELT KONGE: Prins Henrik har aldri vært helt fornøyd med prinsetittelen. Her vinker han og Margrethe fra soveromsvinduet i anledning dronningens 70-årsdag. Foto: Trond Solberg , VG

Det var under kronprinsbryllupet i Amsterdam i 2002 at prins Henrik lagde sin første skandale da han ikke stilte i bryllupet, ifølge Totland.

– Til tross for at han sto øverst på gjestelisten sammen med sin dronning. Isteden satt han på vinslottet i Frankrike og lot seg intervjue om hvor misfornøyd han var med sin tittel og rang, sier kongehuseksperten.

Da sa han til den danske avisen BT at han følte seg tilsidesatt av sin egen kone og sin eldste sønn.

Det skjedde etter at kongehuset hadde hatt et sosialt arrangement der dronningen ikke var til stede. Da følte Prins Henrik at han måtte stå i skyggen av sin egen sønn, kronprins Fredrik.

– Siden den gang har vi fått en hel rekke av slike, det jeg nærmest vil kalle «trasshandlinger» fra prinsen, som alle må ha vært like ydmykende for hans hustru, Dronningen. I flere intervjuer med utenlandsk presse har han sagt at han burde ha blitt likestilt med sin dronning og fått tittelen konge og bli tiltalt og omtalt som majestet – på middelaldersk vis, forklarer Totland.

– Omvendt diskriminering

BALANSEKUNST: Prins Henrik lot prinsesse Isabella stå på rekkverket på balkongen på Amalienborgslott i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Elleve år senere hadde prinsen fortsatt ikke forsonet seg med at han ikke var konge av Danmark. I det franske bladet Point de Vue sa prinsen at han var misfornøyd med at dronningens ektefelle må ta til takke med prinsetitler, mens en konges kone automatisk vil kunne titulere seg som dronning.

– Urettferdigheten er vanskelig å takle, skal han ha sagt ifølge Jyllands-Posten.

Han sa da at han mente hans svigerdatter Marie ble behandlet mer rettferdig enn ham selv. Han mente at hun var i et normalt ekteskap hvor hun var prinsesse og hennes mann prins.

– Jeg mener, og det vil jeg gjøre til den dag jeg dør, at jeg bør være rangert som nummer to i det danske kongehuset. Jeg er for øvrig ikke den eneste som har denne holdningen. Prins Philip er enig med meg, sa Prins Henrik og siktet til britiske dronning Elizabeths (91) prinsgemal (96).

– Det er omvendt diskriminering, føyde prins Henrik til.

Ifølge den danske grunnloven er det kun etterkommere etter kong Christian den femte og dronning Alexandrine som kan arve tronen. Dermed kan ikke prins Henrik bli konge av Danmark.

Kongehuseksperten mener at prinsens stadige utspill må oppleves både ydmykende og sårende for dronningen og hennes familie.

– Men det setter også kongehuset i vanry. Og det blir en hån mot kongehuset og Danmark, som i mange år har gitt ham apanasje, et eget hoff og et luksusliv på første klasse. Ja, nå tas det faktisk til orde for at prinsen bør si fra seg alle disse privilegiene, forteller han.

– Selv mener jeg faktisk at den unge franske diplomaten Henri Laborde de Montpezat må ha vært fullt klar over at han aldri ville få tittelen konge da han i juni 1967 giftet seg med Danmarks tronfølger. Og jeg opplever det som både selvopptatt og nærmest barnslig narraktig at han fortsetter med sine ulike utspill, når han ser hvordan de sårer og ydmyker hans nærmeste familie, legger han til.