James Hewitt: – Ikke Harrys far

James Hewitt og prins Harry har levd med ryktene i 30 år.

I forbindelse med at det i august er 20 år siden prinsesse Dianas brå bortgang, har Dianas tidligere flamme (58) blitt intervjuet av den australske TV-kanalen Seven's Sunday Night.

Der forteller han åpenhjertig om hvordan han falt for den nyseparerte prinsessen. Og en gang for alle benekter han spekulasjonene om at det er han som er far til Dianas yngste sønn, prins Harry (32).

I alle år har britiske medier tatt for seg det som hevdes å være slående likhet mellom de to rødtoppene.

The Telegraph bringer utdrag fra intervjuet. På direkte spørsmål om han er Harrys far, svarer Hewitt:

– Nei, det er jeg ikke.

58-åringen langer så ut et krafit spark mot media:

– Ryktene selger aviser. Det er trolig verre for ham enn for meg, stakkars fyr, sier han om prinsen.

FERIEBILDE: Prinsesse Diana, prins William og prins Harry på Mallorca i 1987. Foto: AP

Prinsesse Diana og Hewitt ble kjent da han var hennes rideinstruktør på 80-tallet. Men Harry skal da allerede ha fylt to år.

– Hun hadde en spesiell aura, erindrer Hewitt om det avdøde prinsesseikonet og legger til:

– Jeg ville bare skjerme henne fra rampelyset.

Hewitt, som i dag er enslig, forteller også at de ofte møttes over private middager.

– Jeg lagde mat, og hun vasket opp. Bare middag, avslapning og latter, sier han.

I januar ble det kjent at prins William (34) og prins Harry skal sette opp en stor statue av sin avdøde mor i hagen til Kensington Palace.

Prins Harry var bare 13 år og prins William 15 da prinsesse Diana mistet livet i trafikkulykken i Paris 31. august 1997. Ulykken rystet verden og preget de to prinsene for alltid.

Nå har prinsebrødrene altså bestemt å hedre Diana på en måte som gjør at de selv vil ha glede av minnesmerket hver dag. Statuen av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet – og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permanent fra høsten.

