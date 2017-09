Her er de første bildene av prins Harry og kjæresten Meghan Markle sammen

Skuespiller Meghan Markle (36) og prins Harry (33) har lenge vært blant verdens mest omtalte par. I helgen viste de seg sammen for første gang.

Det mye omtalte paret har holdt lav profil siden det britiske hoffet bekreftet forholdet i november.

Lørdag dukket begge opp under åpningsseremonien til Invictus Games i Toronto, et sportsarrangement for krigsveteraner. Prins Harry grunnla konkurransen for tre år siden, inspirert av egne erfaringer fra tiden i Afghanistan.

Selv om paret kom sammen, satt de altså ikke ved siden av hverandre. Derimot var det hele 18 plasser som skilte dem på tribunen, meldte avisen Daily Mail.

Natt til tirsdag ble bilder av de to på vei inn til idrettsarrangementet gjort tilgjengelig.

LYSTIG TONE: Meghan Markle og prins Harry på Invictus Games i Toronto. Foto: TIM ROOKE , SHUTTERSTOCK

De to satt altså ikke sammen på tribunen lørdag, men er nå avbildet mens de sitter og snakker sammen i en riktig så lystig tone.

Ifølge opplysningene på bildene var de to på en rullestoltenniskamp sammen på mandag.

Prins Harry satt ved siden av presidentfrue Melania Trump på tribunen da lekene åpnet på lørdag.

Bryllup neste?



Meghan Markle, kjent fra TV-serien «Suits», skal allerede ha møtt dronningen. Da prinsen i fjor bekreftet at de to er et par og ba pressen holde seg unna, noe som er uvanlig for kongehuset, satte det fart i spekulasjonene om at forholdet er seriøst, melder avisen The Telegraph.

I mediene spekuleres det nå om en forlovelse er nært forestående.

Skuespiller Markle kommer opprinnelig fra Los Angeles, men bor nå i Toronto i Canada. Telegraph mener det faktum at Markle skal ha sluttet med all promotering, og at hun har takket nei til flere sesonger med TV-serien «Suits», er en indikasjon på at hun er i ferd med å gjøre europeer av seg

