Harrys nye hodeplagg

Prins Harry fikk fjærpryd i det britiske flaggets farger da han var på besøk i Guyana lørdag.

Den britiske prinsen (32) er for tiden på rundreise i Karibia på vegne av bestemoren, dronning Elizabeth II (90).

Lørdag møtte han dansere i landsbyen Sumara i Guyana, og de overrakte prins Harry en hodepryd med røde, hvite og blå fjær, ifølge E! News.

Har du lest: Prins William åpner opp om farsrollen.

PRINSENS NYE FJÆR: Prins Harry under uavhengighetsmerkeringen. Foto: Chris Jackson , Getty

Flere av de tidligere britiske koloniene feirer uavhengighetens sin i disse dager: Antigua og Barbuda har 35-årsmarkering, mens Barbados og Guyana kan skilte med 50 år som selvstendige stater.

Da Harry var på Barbados torsdag, på vedens aids-dag, tok han en hiv-test sammen med Rihanna for å gå foran med et godt eksempel og øke bevisstheten rundt hvor enkelt man kan teste seg. Et stikk i fingeren var alt som skulle til.

I november bekreftet Kensington Palace at prinsen var i et forhold med den 35-årige skuespilleren Meghan Markle.

Da uttrykte det britiske Slottet bekymring, etter at Markle var blitt utsatt for rasisme og trakassering i pressen og på sosiale medier.

Les mer: Prins Harry bekymret for kjæresten.

Hun skal ifølge E! News ikke ha sett Harry på tre uker, siden hun besøkte ham i London i moidten av november. Nå er hun i Toronto hvor hun spiller inn slutten av sesong 6 av «Suits» der hun spiller Rachel Zane.

Tidligere har flere blitt kritisert for å gå med de tradisjonelle hodeplaggene til de amerikanske urbefolkningen. Pharrell måtte i 2014 be om unnskyldning etter at han hadde stilt opp med fjærpryd på hodet på forsiden av britiske Elle.

STIKK I FINGEREN: Rihanna og prisn Harry stilte opp sammen for å sette fokus på hivtesting. Foto: Chris Jackson , Getty

Fikk du med deg: Prins Harry om Diana: – Et evig tomrom.

Ifølge NRK gikk en Canadisk festival samme år så langt som å forby hodeplaggene av respekt for urbefolkningen. I 2012 måtte også undertøysmerket Victoria’s Secret beklage, etter at de hadde brukt fjærhodeplagg i indianerstil på modellen Karlie Kloss.

Det er uvisst hva prins Harry velger å gjøre med sitt nye hodeplagg.

Guyana er den eneste av de 53 statene i Samveldet av nasjoner (tidligere britiske kolonier) som tilhører fastlandet i Sør-Amerika. Statene har selvstyre, men anerkjenner dronning Elizabeth II som sitt symbolske overhode.