Første skoledag for prins George – uten mamma

Bare prins William kunne følge den unge prinsen til første skoledag, siden hertuginne Kate lider av alvorlig svangerskapskvalme.

Fireårige prins George av Cambridge hadde sin aller første skoledag på Thomas’s Battersea i London torsdag. Han starter i førskolen der.

Han var ikledd skoleuniformens blå shorts og v-genser da han ankom sammen med faren, prins William. George holdt pappa i hånden og gikk en stund mellom faren og rektor Helen Haslem. William bar skolesekken for den unge prinsen.

30. august opplyste Kensington at hertuginnen av Cambridge også ville være til stede, men 4. september gikk de ut med nyheten om at prinseparet venter sitt tredje barn, og at Kate lider av alvorlig svangerskapskvalme.

Ifølge Telegraph var hertuginnen for dårlig til å følge sønnen på hans første skoledag. En talsperson for Kensington Palace bekrefter at Kate er i for dårlig form.

HILSTE PENT: Prins George håndhilste på trinnleder Helen Haslem. Foto: Richard Pohle , AFP

Telegraph hevder en anonym kilde opplyser at hertuginnen ville gjort alt for å være til stede på den store dagen, men at hun har vært veldig dårlig.

Ingen særbehandling



Ifølge BBC, uttaler rektor Ben Thomas at prins George ikke vil får noen spesialbehandling på skolen.

– Vi kommer til å prøve å gjøre dette til en veldig lykkelig, sikker og trygg tid. Målet med disse dyrebare første årene med undervisning er å gi barna selvtillit, sier rektoren og fortsetter:

DEN GANG: Prinsesse Diana fulgte prins William og prins Harry da de begynte på Wetherby School i Notting Hill i 1989. Her hilser William på rektor Frederika Blair-Turner. Foto: Gillian Allen , AP

– Vi kommer ikke til å prøve å forme ham til en spesiell person. Jeg håper han vil ha selvtilliten til å være seg selv med alle sine særegenheter og karakteristiske trekk – det er hva jeg ønsker for alle våre elever.

Kensington Palace opplyser at prinsen, med den fulle tittelen prins George av Cambridge, vil bli kalt «George Cambridge» på skolen.

Skolen Thomas’s Battersea ligger i et bedre strøk i London. Området har ifølge den britiske avisen fått tilnavnet Nappy Valley fordi det bor så mange velstående familier der. Årsavgiften starter på 180.000 kroner (17.604 pund).

Prins George er født i juli, og vil være en av de yngste barna i klassen. Den første skoledagen, som mest av alt handlet om å bli kjent, varte bare en halv dag.

Kun én fotograf og én journalist hadde fått tilgang til skolen på den viktige dagen. Prinseparet har vært tydelige på at de er opptatt av å skjerme barna fra pressen. William har også sagt at han vil slåss for at George skal få et vanlig liv.