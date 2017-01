Flytter til London for å avlaste dronningen

Fra høsten av skal prins William og hertuginne Kate bare bo på Kensington Palace. Til nå har tronarvingen og hans lille familie i hovedsak bodd i Norfolk – og bare vært på Kensington Palace når pliktene krevet det.

Det er Kensington Palace som melder dette på Twitter. Så langt har denne delingen av bosted mellom London og Norfolk passet prinsen svært godt, fordi det har gjort det mulig for ham å kombinere de kongelige pliktene med pilot-jobben i East Anglia Air Ambulance – men nå er det snart slutt på det også.

Fredag takk han for seg med følgende budskap formidlet via Twitter fra Kensington Palace.

– Jeg har elsket å være en del av et team bestående av profesjonelle, talentfulle mennesker som redder liv hver eneste dag. Dette arbeidet vil gi meg et perspektiv som jeg tar med meg i min gjerning for kongehuset i mange ti år fremover, sa prinsen.

I meldingen fra Kensington Palace heter det at hertugen og hertuginnen vil hovedsakelig bo i London fordi de kommer til å påta seg flere oppgaver på vegne av dronningen.

Dronning Elizabeth som er beskytter for mer enn 600 forskjellige organisasjoner, annonserte forrige måned at hun ønsker å trappe ned og overlate mer ansvar til de yngre medlemmene av den kongelige familie. Deriblant prins William og hertuginne Kate.

De vil også fortsette støtten til de mange veldedige sakene de allerede er involvert i. Dessuten skal lille prins George begynne på skole i London i september og prinsesse Charlotte skal i barnehage og senere begynne på skolen i London hun også.